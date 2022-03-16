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يوم المرأة المصرية..

أول سيدة نائب محافظ بالشرقية: المرأة أخدت كل حقوقها بعهد الرئيس السيسى

الأربعاء، 16 مارس 2022 06:50 م
أول سيدة نائب محافظ بالشرقية: المرأة أخدت كل حقوقها بعهد الرئيس السيسى المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا بعنوان "يوم المرأة المصرية.. المهندسة لبنى عبد العزيز أول سيدة نائب محافظ بالشرقية: المرأة أخدت كل حقوقها فى عهد السيسى"، وقالت نائب المحافظ، إن المرأة تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسى، الذى يؤكد أن المرأة الضلع الرئيسى فى التنمية .

وأضافت أن المرأة على كافة الأصعدة أصبحت تلقى اهتماما كبيرا من الدولة، ولها دور فعال فى المجتمع، فهى اعتلت منصة القضاء والبرلمان وغيرها من المناصب القيادية، فالمرأة أصبح اليوم لها الحق أن تترقى فى عملها وتتقلد أعلى المناصب .

وتابعت: كما أن المرأة التى لا تعمل هى أيضا لها دور مهم وفعال، فهى تبنى الأسرة، وهناك العديد من المشروعات التى تخاطب المرأة بشكل أساسي، وهى برامج التكمين الاقتصادى بالنسبة للمرأة غير العاملة، التى يتم تمكنيها اقتصاديا وماديا، ومن بينها منصة "أيادى مصر" التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية، والعديد من البرامج الاقتصادية الأخرى.

وعن كواليس تولى المنصب، قالت إنها كانت مدير الإدارة الهندسية بالمحافظة، وتفاجأت بالترشيح لمنصب نائب محافظ، وعملت فقط قبلها بأسبوع أنها مرشحة لمنصب ولا تعرفه، وفى ليلة حلف اليمين تلقيت اتصالا باختيارها لمنصب نائب محافظ، وكان لأسرتها دور كبير فى دعمها.

وأشارت إلى أن ثقافة المجتمع تغيرت فى تعامل مع المرأة، فى ظل دعم الدولة، وتعزيز دورها فى العمل، والذى سهل عليها سرعة إنجاز عملها، هو سابق العمل كمدير الإدارة الهندسية بالمحافظة، والمعرفة بمشكلات المحافظة، الذى ساعدها بشكل كبير فى إنجاز المهام الموكلة لها كنائب محافظ.

ولفتت إلى أنه يوجد بالمحافظة كوادر شابة قوية، منها الإدارة الهندسية والتخطيط العمراني، المدعمة بالكوادر القوية، التى تتعاون فى إنجاز المهام لخدمة المواطنين منها الملف العمراني، الذى يشمل منظومة التصالح فى مخالفات البناء والتراخيص وتقنين أملاك الدولة .

وقالت إن الجمهورية الجديدة، والحرص على التنمية، هو أسرع وتيرة لإنجاز تلك الملفات المهمة .


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