اليوم السابع
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ما هى المواد والأدوات الطبية القابلة للتعقيم بالإشعاع؟.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 14 مارس 2022 01:00 ص
ما هى المواد والأدوات الطبية القابلة للتعقيم بالإشعاع؟.. اعرف التفاصيل هيئة الطاقة الذرية - أرشيفية
كتبت ـ رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريدون معرفته عن أهم المستلزمات و المواد و الادوات الطبية التى يتم تعقيمها بالإشعاع للحفاظ على سلامة المواطنين بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية، وهى كالآتي:
 
1-السرنجات.
 
2 - مرشحات الغسيل الكلوي.
 
3 - أنابيب ومعدات نقل الدم.
 
4  -الخيوط الطبية .
 
5- القفازات.
 
6 - القطن والشاش الطبي.
 
7  -ملابس وأقنعة الأطباء المستخدمة في العمليات الجراحية.
 
8 - صمامات القلب الصناعية.
 
9  - المسامير المستخدمة في جراحات العظام.
 
10 - المواد الخام المستخدمة في صناعة الدواء.
 
11 - مساحيق التجميل.
 
12 - العبوات الفارغة المستخدمة في تعبئة  القطرات والأدوية وغيرها.
 

تكنولوجيا الاشعاع

الطاقه الذريه

ادوات طبية

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