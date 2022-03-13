اليوم السابع
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9 خطوات تساعدك فى تجديد ترخيص سيارتك.. تعرف عليها

الأحد، 13 مارس 2022 05:00 ص
9 خطوات تساعدك فى تجديد ترخيص سيارتك.. تعرف عليها وحدة تراخيص - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تشترط إدارات المرور أثناء تقديم الخدمات اللازمة للسائقين أثناء تجديد الرخص داخل وحدات التراخيص على مجموعة من الإجراءات، ولابد من توافر جميع الأوراق المخصصة لاستخراج الرخصة من داخل وحدات المرور ونلخص تلك الخطوات فى التالى : 

1. تقديم طلب التجديد على نموذج 251 أو 351.

2. إيصال سداد الضرائب والرسوم المقررة والتأمين الإجبارى للتجديد.
 
 
3. شهادة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية لمركبات النقل والأجرة والأتوبيس فقط، وبالنسبة للملاكى فى حالة استخدامه لسائق.

4. شهادة براءة ذمة خاصة بالمخالفات الصادرة من النيابة المختصة.

5. نموذج الفحص الفنى لجميع المركبات سنويا ما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية كل ثلاث سنوات.

6. نموذج الفحص البيئى.

7. نموذج صلاحية جهاز الإطفاء الموجود بالمركبة.

8. فحص العداد لسيارات الأجرة والميزان لسيارات النقل.

9. استلام الرخصة المؤمنة.


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