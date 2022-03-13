5 أشياء يجب فعلها يوميا للحفاظ على صحة فمك.. اعرف التفاصيل

كتبت ميرفت رشاد

فمك مثل مناطق الجسم الأخرى، هو نقطة الصفر للبكتيريا وهو نقطة دخول إلى الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، يمكن لدفاعات الجسم الطبيعية والعادات الصحية مثل التنظيف اليومي بالفرشاة والخيط ، أن تبقي البكتيريا تحت السيطرة، يمكن أن تؤدي نظافة الفم غير السليمة إلى تكاثر البكتيريا ، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة، يمكن لأمراض الفم أن تؤثر سلبًا عليك في العديد من جوانب حياتك ؛ العلاقات الشخصية والثقة بالنفس يمكن أن تسبب الألم والتشوه والقلق والالتهابات المزمنة وتؤثر على عادات الأكل والنوم، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv

أظهرت الأبحاث أن أمراض الفم هي واحدة من أكثر الأمراض انتشارًا في جميع أنحاء العالم وهي مؤشر على صحتك العامة وعافيتك، يُعتقد أن حوالي نصف سكان العالم الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا يتأثرون بأمراض اللثة (اللثة) ، وهو السبب الجذري لفقدان الأسنان بين البالغين، تشير الدراسات إلى أن المصابين بأمراض اللثة معرضون بشكل متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والالتهاب الرئوي، كما تم ربط أمراض اللثة بالولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة.

النظام الغذائي الصحي:



يمكن أن تسبب الأنظمة الغذائية غير الصحية تسوس الأسنان وأمراض اللثة، قلل من تناول السكر وحاول تجنب التدخين حيث يمكن أن يتسبب ذلك في جفاف الفم والالتهاب وتلف المينا والبقع وتعرضك لخطر الإصابة بسرطان الفم ، اشرب الكثير من الماء.

الخيط:

الخيط في كل مرة تأكل فيها، يصل التنظيف بالخيط إلى الأماكن التي لا تستطيع فرشاة أسنانك الوصول إليها، يستخلص البكتيريا ويقلل من أمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة عن طريق إزالة البلاك.

اللسان:

يمكن أن يحمل لسانك بقايا الطعام، قم بتنظيفها بالفرشاة أو الكشط ، وقم بشطف الفم باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد للمساعدة في الحفاظ على أنفاسك منتعشة، تجنب غسول الفم الكحولي حيث يمكن أن يؤدي إلى الجفاف وتلف الأنسجة الحساسة.

المياه:

المشروبات الصحية لا تقل أهمية عن الأطعمة الصحية، قلل من تناول المشروبات السكرية لأنها يمكن أن تسهم في تسوس الأسنان، حافظ على رطوبتك بالمياه لأنها يمكن أن تحافظ على ترطيب فمك ، وتحييد أي بقايا حمضية وتزيل الحطام من الأطعمة والمشروبات.

استخدم الفرشاة:



مرتين يوميًا لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق، ابدأ تحت اللثة وتحرك للأعلى، قم بتنظيف الأسطح الداخلية والخارجية وأسطح المضغ أيضًا، تجنب تناول الطعام لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة لأنها يمكن أن تلحق الضرر بالمينا، تجاهل فرشاة الأسنان بعد ثلاثة أشهر.