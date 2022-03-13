وزارة التخطيط تحتفل بتخريج طلاب مبادرة "كن سفيرًا" للتنمية المستدامة.. صور

كتبت أسماء أمين

أطلقت اليوم، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات حفل تخرج طلاب مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة وإطلاق مبادرة "الطريق إلى COP27" بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور حسين أباظة، الخبير الأممى للتنمية المستدامة وبعض السفراء وأساتذة الجامعات وخريجى مبادرة كن سفيرًا دفعة الشباب ودفعة الصحفيين والإعلاميين.





وخلال كلمتها بالحفل، أعربت الدكتورة هالة السعيد عن سعادتها بتخريج طلاب مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة التى أطلقتها وزارة التخطيط فى نوفمبر 2020 من خلال المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبى للوزارة، مؤكدة أن هذه المبادرة كانت حلم منذ إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 لتدريب وتأهيل الشباب المصرى لدراسة أهداف التنمية المستدامة العالمية والوطنية وتطبيقاتها فى جميع المجالات، لرفع الوعى بقضايا التنمية، وحتى يصبحوا سفراء فى مجتمعاتهم، ويعملوا على نشر فكر التنمية المستدامة.

وأضافت السعيد أنه بعد نحو عام ونصف من العمل وسلسلة الدورات المكثفة وفقًا لأفضل أساليب التدريب التى استفاد منها نخبة من الشباب المصرى الواعد فى مستويات ومجالات مختلفة تمهيدية وتخصصية وكذلك تدريبات متعلقة بالمهارات الشخصية، نحتفل اليوم بتخرج ما يقرب من 700 شاب وفتاه من جميع محافظات الجمهورية، وسيتم اختيار أفضل العناصر لدراسة برنامج متخصص مقدم من Hague academy، علاوة على التنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لانضمام الخريجين المتميزين إلى برنامج Youth Policy Shapers.

وأوضحت السعيد أن مبادرة كن سفيرا تتميز بكونها تجتمع بها اكثر من قيمة وتحقق عددًا من الاعتبارات التى توليها الدولة المصرية أهمية قصوى منها تعزيز جهود الدولة لتأهيل الكوادر البشرية القادرة على قيادة جهود التنمية فى إطار التوسع فى الاستثمار فى البشر، إلى جانب مشاركة نخبة من الشباب المصرى من جميع المحافظات المصرية فى المبادرة وهو ما يؤكد حرص الدولة على نشر الوعى التنموى فى كافة الأقاليم المصرية تعزيزًا لجهود تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة التى تمثل ركيزة أساسية لرؤية مصر 2030، وكذلك توجه الدولة وجهودها لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

وسلطت السعيد الضوء على أهم التحديات التى تشهدها مصر والعالم وهو تحدى التغيرات المناخية، حيث يتعرض العالم لخطورة ظاهرة تغيّر المناخ على كافة الأصعدة، بما فى ذلك تزايد وتيرة الظواهر الجوية العنيفة من أمطار غزيرة وفيضانات وموجات جَفاف متكرّرة، وارتفاع مستوى سطح البحر، فضلًا عن التصحُّر وتدهوّر الأراضى وتآكلها، وهو ما قد يتسبب بدوره فى موجات من الهجرة والنزوح، موضحة تداعيات قضية تغيّر المناخ على قطاعات اقتصادية رئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، وكذلك ما تشهده من آثار على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائى، والتعليم، وفرص العمل. بالإضافة إلى تداعيات مضاعفة تحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية؛ ويُمثل ضغط على اقتصاديات تلك الدول، بما فيها مصر.