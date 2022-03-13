هيئة الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة مستمر لنهاية الأسبوع

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إنه بطبيعة الحال في مثل هذه الأجواء من كل عام في الفترات الانتقالية بين الفصول أن نشهد تقلبات بين كتل هوائية فى الفصل الذي قارب على الانتهاء والفصل القادم وهو مايحدث الآن بين ماشهدناه سابقاً من رياح الخماسين وارتفاع درجات الحرارة، والآن استقبلنا كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا متزامنة مع منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا أدى لانخفاض درجات الحرارة الملموس الذي نشعر به الآن.

وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، حيث سنشهد فترات أقل في سطوح أشعة الشمس ودرجات حرارة أقل بسبب الكتل الهوائية شديدة البرودة ولسه إلى الآن في فصل الشتاء وينتهى جغرافياً 20 مارس.

وكشف أن درجات الحرارة المنخفضة مستمرة حتى نهاية الأسبوع في يومي الأربعاء والخميس وستكون الصغرى في المتوسط مابين 9و8 درجات مئوية ومع نشاط سرعة الرياح سيكون الشعور بها في معدل سبع درجات مؤية، محذرا من أن ذرورة موجة ئوالطقس شديد البرودة ستكون خلال 48 ساعة القادمة، حيث ستكون العظمي 16 درجة والصغرى مابين 9و8 درجات مئوية.