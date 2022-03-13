معهد إعداد القادة ينظم فوج إعداد قادة الجمهورية الجديدة بالتعاون مع جامعة بنى سويف

كتب محمد صبحى

. يطلق معهد إعداد القاهرة اليوم الأحد فوج إعداد قادة الجمهورية الجديدة لطلاب جامعات وسط الصعيد، وذلك بالتعاون مع جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن أحمد رئيس الجامعة، خلال الفترة من الأحد الموافق 13 مارس إلى الخميس الموافق 16 مارس 2022، وذلك انطلاقا من الدور التنويرى لمعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تنمية الوعى وفكر وثقافة الطلاب من خلال تعريفهم بمختلف قضايا وطنهم، ينظم المعهد تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد

ومن جانبه يؤكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، على الدور الحيوى والمهم للمعهد فى تنمية وعى شباب الجامعات من خلال الفكر التنويرى الوسطى الذى يساعد على مواجهة الشائعات وتحصين المجتمع وذلك من خلال العديد من المحاضرات والندوات التى تصقل خبرات الشباب بقضايا الوطن، ونشر الطاقة الايجابية بين أفراد المجتمع، كما تستهدف توضيح الحقائق والأفكار المغلوطة وترسيخ المفاهيم والتعاليم الدينية الصحيحة والسمحة، وتنمية روح المواطنة والولاء والانتماء للوطن، موضحا أن النهوض بالوطن يحتاج للتكاتف جميعا وأن نكون صفا واحدا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والمشروعات القومية التى تنفذها القيادة السياسية من أجل مستقبل أفضل، بالإضافة إلى تعظيم قيم المواطنة وقبول الأخر لدى الطلاب، والتأكيد على دور الشباب فى استكمال عملية البناء والتنمية، وضرورة مكافحة الفساد، وتنمية قدرات الطلاب القيادية وإعداد كوادر قادرة على تحمل المسئولية، لخدمة وطننا الغالى مصر.

ويتضمن برنامج هذا الفوج العديد من المحاضرات ومنها الأمن القومى المصرى وعلاقته بالمؤامرات الخارجية ومواجهة الفكر المتطرف، وكذلك محاضرة عن التسامح ونبذ العنف ووسطية الخطاب الديني، إلى جانب محاضرة بعنوان تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة ومحاربة الشائعات، ومحاضرة بعنوان القيادة الابداعية، بالإضافة إلى محاضرة عن حماية المبدعين والمبتكرين فى ظل الجمهورية الجديدة، هذا بجانب عمل جولات حرة ورحلة ترفيهية إلى وادى الريان بالفيوم.