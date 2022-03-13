اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 مارس 2022 12:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

معبد الأقصر وطريق الكباش يستضيفان المشاركات فى مسابقة ملكة جمال العالم

الأحد، 13 مارس 2022 11:01 م
معبد الأقصر وطريق الكباش يستضيفان المشاركات فى مسابقة ملكة جمال العالم معبد الأقصر
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
استضاف معبد الأقصر، وطريق المواكب الملكية والمعروف إعلامياً باسم طريق الكباش، المشاركات في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة والتي تُقام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وتنظمها إحدى الشركات الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة، وتستمر فعاليتها خلال الفترة من ٦ إلى ١٨ مارس الجاري، وتستضيفها مدينة الأقصر. 
 
423d849c-f7ca-418c-9884-76e81d587497
 
ويشارك في هذه المسابقة 65 دولة حول العالم، وقد انطلقت فعالياتها وبدأت المتسابقات في الوفود من دولهم إلى مصر تدريجياً بدءاً من يوم ٦ مارس الماضي على مطار القاهرة، ثم قاموا بجولة بمدينة الغردقة زاروا خلالها العديد من المناطق والمنتجعات السياحية.
 
و من المقرر أن تقوم المتسابقات خلال الأيام القليلة القادمة بزيارة بعض الأماكن السياحية والأثرية في مدينة القاهرة. 
 
 
f50f1361-8cc4-4a12-b4b9-c97751ce8c65
 
وأوضحت مها جلال عيد مدير عام التوعية السياحية بالهيئة أن الهيئة قامت بالمشاركة أيضاً في تقديم تسهيلات في استقبال المتسابقات والضيوف المشاركات بالمسابقة بمطاري القاهرة والأقصر، كما وزعت عليهم المواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري ومنتجاته المختلفة والمتنوعة. 
 
وتأتي رعاية الوزارة لمثل هذه الفعاليات والأحداث التي تُقام في المدن السياحية المختلفة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية للترويج للمقصد السياحي المصري.
 
1581cf6f-8401-473f-8ba5-6fd4e4837295
 

وزارة السياحة والآثار

الأقصر

طريق الكباش

السياحة في مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة