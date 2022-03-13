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مدير معهد المحاصيل: الرئيس السيسي يولي اهتماما غير عادي بزراعة القمح في مصر

الأحد، 13 مارس 2022 07:57 م
مدير معهد المحاصيل: الرئيس السيسي يولي اهتماما غير عادي بزراعة القمح في مصر زراعة القمح
إبراهيم حسان

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قال الدكتور رضا محمد علي، مدير معهد المحاصيل ورئيس الحملة القومية للقمح، إن الحوافز التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن محصول القمح للموسم الجديد، سوف تثلج صدور المزارعين، لاسيما وأن اجتماع اليوم مع الجهات المعنية تناول توريد القمح بالحوافز الجديدة.

 

أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمام غير عادي بزراعة القمح في مصر، ولأول مرة في تاريخ الدولة المصرية تزيد المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام عن السنوات السابقة بـ260 ألف فدان، وخلال عامين ستزيد المساحات المنزرعة بالقمح بنسبة مليون ونصف – 2 مليون فدان.

 

وأوضح معهد المحاصيل ورئيس الحملة القومية للقمح، أن الدولة المصرية تعظم الإنتاجية بالأراضي من خلال استنباط أصناف ممتازة من سلالات القمح، يمكن زراعتها في مختلف الظروف المناخية، وتكون أيضا مقاومة للأمراض وتتحمل برودة الطقس العالية.

 

وتابع: "لدينا مجموعة أصناف جيدة جدا تجود في ظل التغيرات المناخية وتنتج بشكل كبير، ونحن في مصر أمام تحدي كبير لاسيما بعد توابع الحرب الروسية الأوكرانية لنثبت للعالم أن مصر ستورد أكبر كمية للقمح لم تحدث في تاريخها"، مستكملا: "كلما يزيد التوريد يزيد المعروض من القمح ويساهم ذلك في حل مشكلة الأعلاف، ونتوقع أن يورد هذا العام  من 5 - 6 ملايين طن قمح".


الدكتور رضا محمد علي

مدير معهد المحاصيل

محصول القمح

اخبار التليفزيون

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