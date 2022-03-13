محافظ القاهرة ينعى الراحلة أنيسة حسونة: رمز للإصرار والصمود والعمل المجتمعى

كتب ــ سيد الخلفاوى

نعي اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الراحلة الدكتورة أنيسة حسونة، النائبة السابقة بمجلس النواب، والتي وافتها المنية منذ قليل، وأكد أن الفقيدة الراحلة تعد إحدى أيقونات نجاح المرأة المصرية ورمزا من رموز الإصرار والصمود والعمل المجتمعي، فقد كرست الراحلة حياتها لخدمة قضايا المرأة والطفل وكانت إحدى محاربات مرض السرطان الذي لم يمنعها يوما من خدمة وطنها بكل إخلاص.

يذكر أن الدكتورة أنيسة حسونة من رائدات محافظة القاهرة حيث ولدت في القاهرة يوم 22 يناير عام 1953 وهي ابنة المستشار عصام حسونة وزير العدل الأسبق ، حاصلة على بكاليوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وهي المدير التنفيذى السابق لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، كما شاركت في تأسيس مستشفى الناس للأطفال لعلاج الأطفال بالمجان ، وهي أول امرأة تنتخب أميناً عاماً للمجلس المصري للشئون الخارجية، وقد تم اختيارها من قبل مجلة "أرابيان بيزنس" في 2014 علي قائمتها السنوية لأقوى 100 امرأة عربية على مستوى العالم، وذلك عن مجال المجتمع والثقافة.

كما كرمتها السيدة انتصار السيسي، في احتفالية المرأة المصرية أيقونة نجاح بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة باعتبارها أحد رموز النجاح وصاحبة فكر وعزيمة وإرادة قوية، وتقديرا لدورها وجدها في العمل الخيري.