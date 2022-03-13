"لو بتشتغل من البيت".. 5 إجراءات لتأمين "راوتر" الإنترنت

كتبت هبة السيد

أصبح العمل من المنزل إحدى السمات الرئيسية الثابتة بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، إما بشكل دائم أو بعض الأيام في الأسبوع، وينصح للعاملين من المنزل الحذر من اختراق "راوتر" الإنترنت لحماية أعمالهم، ويقدم "اليوم السابع" 5 إجراءات لتأمين الرواتر من الاختراق وهي:

1- تغيير كلمة سر جهاز الراوتر الخاص به.

2- تفعيل جداره الناري.

3- تغيير كلمة سر شبكة الواي فاي.

4- ضبط تشفير الشبكة على مستوى WAPA2 أو WPA3.

5- تحديث جهاز الراوتر بانتظام.

يذكر أن عدد مشتركى الهاتف المحمول فى مصر بلغوا 101.34 مليون مشترك بنهاية شهر أكتوبر عام 2021 مقابل 95.89 مليون مشترك خلال الشهر المماثل من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 5.68%، ومقارنة مع 101.02 مليون مشترك فى نهاية سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهرى 0.32%، وبلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول 98.04% خلال شهر أكتوبر من عام 2021، مقابل 94.47% خلال الشهر نفسه من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 3.57%، ومقارنةً مع 97.87% خلال شهر سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهرى 0.17%.

يشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أصدر تعليمات لشركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري، بإتاحة إجراءات التعاقد على خدمات الإنترنت المنزلي وخدمات التليفون الثابت من المنزل للمستخدمين من كبار السن فوق سن الـ 60 عامًا مجانًا دون أية رسوم إضافية ودون الحاجة للتوجه لأفرع الشركات، كما وجه الجهاز الشركات بإعطاء الأولوية للمستخدمين من كبار السن في إنهاء كافة تعاملاتهم بالأفرع دون الحاجة للانتظار في حالة توجههم للأفرع.