كل ما تريد معرفته عن مبادرة وزارة التخطيط "كن سفيرا"

احتفلت اليوم، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتخرج طلاب مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة، والبالغ عددهم ما يقرب من 700 شاب وفتاه من جميع محافظات الجمهورية، وسيتم اختيار أفضل العناصر لدراسة برنامج متخصص مقدم من Hague academy، علاوة على التنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لانضمام الخريجين المتميزين إلى برنامج، ومشروع كن سفيرًا هو مشروع ضخم لأنه يفتح مجال وتفكير مختلف لمراعاة البيئة أثناء العمل على تنمية الدولة وممارسة الحياة، مع الأخذ فى الاعتبار أن البيئة موجودة فى كل البيئة المحيطة

هدف مشروع كن سفيرا

تهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب المصرى لدراسة أهداف التنمية المستدامة العالمية والوطنية وتطبيقاتها فى جميع المجالات، لرفع الوعى بقضايا التنمية، وحتى يصبحوا سفراء فى مجتمعاتهم، ويعملوا على نشر فكر التنمية المستدامة،



بما تتميز كن سفيرا

تتميز بكونها تجتمع بها أكثر من قيمة وتحقق عددًا من الاعتبارات التى توليها الدولة المصرية أهمية قصوى منها تعزيز جهود الدولة لتأهيل الكوادر البشرية القادرة على قيادة جهود التنمية فى إطار التوسع فى الاستثمار فى البشر، إلى جانب مشاركة نخبة من الشباب المصرى من جميع المحافظات المصرية فى المبادرة وهو ما يؤكد حرص الدولة على نشر الوعى التنموى فى كافة الأقاليم المصرية تعزيزًا لجهود تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة التى تمثل ركيزة أساسية لرؤية مصر 2030، وكذلك توجه الدولة وجهودها لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

وتعد مبادرة متميزة تعطى الأمل لشباب مصر للدخول مع الدولة فى معركة الوعى، وتعريف الشباب بما تقوم به الدولة من جهود وما تعنى أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لخلق شريحة كبيرة من الشباب المصرى والئى يستطيع تدعيم الدولة بالإضافة إلى الدفاع عنها ويكن سفيرًا يستطيع استعراض جهودها، نتيجة إلى التعاون بين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والهجرة فيما يتعلق بإدماج شباب المصريين بالخارج فى المبادرة، متابعه أن هناك العديد من النماذج التى أبدت رغبتها فى المشاركة مع تقديمهم لأوراق عمل للاستفادة من خبراتهم من خلال مركز وزارة الهجرة للحوار مع شباب الدارسين بالخارج.

متى بدأت مبادرة كن سفيرا

كانت بداية مبادرة كن سفيرا فكرة فى عام 2017 بضرورة توعية الشباب بالتنمية المستدامة، وقد استغرق الاعداد للمبادرة 3 سنوات، لإعداد المنصة التعليمية، والمناهج التعليمية، والمواد التعليمية التى ستخدم فى المبادرة، وقد تم إطلاق المبادرة عام 2020 واستمرت لمدة عام على عدة مراحل

مراحل المبادرة

أن المبادرة تم بنائها على خمس ركائز أساسية تمثلت فى الأقران الأقران، النوع الاجتماعى، دمج ذوى الهمم، واستدامة المبادرة، فكرة التشبيك من خلال تغطية جميع محافظات الجمهورية، و24 جامعة حكومية وخاصة، بالإضافة إلى إعداد دليل تدريبى للمبادرة، ودليل لمصطلحات الحوكمة والتنمية المستدامة وتم إتاحتها أون لاين على موقع المعهد، وسوف تستمر المبادرة خلال الفترة القادمة خاصة فى ظل الاستعداد لـ COP27.