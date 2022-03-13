رئيس مكافحة الآفات الزراعية يتفقد زراعات القمح بالصف وأطفيح

كتبت ـ أسماء نصار

تفقد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، منطقة شمال الصعيد لمكافحة الآفات، للوقوف على سير العمل بها، حيث تفقد صوب المفترس الأكاروسي استعدادا لإطلاقه، فضلا عن تفقد مخازن المبيدات وآلات الرش.

وقال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بمتابعة أعمال الإدارة المركزية لمكافحة الآفات للاطمئنان على المحاصيل الزراعية، والتأكد من جاهزيها دائما لمواجهة أى حالات طارئة.

وتابع أن الوزارة تتطلع الى تطوير دور الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بحيث تصبح الذراع المتطور في محاكاة المزارعين وإطلاعهم بالفائدة التى تعم على المحاصيل الزراعية والحفاظ عليها من عمليات المكافحة.

وتوجه رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات إلي مركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، للمرور علي الزراعات الشتوية، حيث تم فحص بعض مساحات القمح، كما شدد على مسئولي المكافحة بالإدارات الزراعية بضرورة المرور والفحص المستمر على جميع الزراعات لاكتشاف أي إصابة مبكرا.