رئيس مجلس الأمة الكويتى: الزيارات المتبادلة تعزز العلاقات مع مصر

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أشاد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم بنتائج زيارة رئيس البرلمان المصري المستشار حنفي جبالي لدولة الكويت، مؤكدا أن تلك الزيارات المتبادلة تصب في صالح تعزيز العلاقات المتميزة بين مصر والكويت.

وقال الغانم - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الوسط - "قبل فترة وجيزة تشرفنا بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ضيفا عزيزا على أمير الكويت، واليوم نستقبل الأخ العزيز المستشار الدكتور حنفي جبالي ضيفا كريما، وكل تلك الزيارات المتبادلة تصب في صالح توطيد العلاقات الاستثنائية بين البلدين".

وأضاف الغانم "زيارة رئيس البرلمان المصري فرصة لتبادل وجهات النظر إزاء العديد من الملفات ولزيادة التنسيق تجاه عدد من القضايا التي سيتم بحثها في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده في إندونيسيا في وقت لاحق هذا الشهر".

وتابع أن "زيارة المستشار جبالي والوفد البرلماني المرافق تأتي في إطار التنسيق العربي المشترك على المستوى البرلماني وهو تنسيق هام وضروري في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة خطيرة ".