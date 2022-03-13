توقعات بتضاعف وتيرة نمـو الطاقة المتجددة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كتبت - مروة الغول

يتوقع أن تتضاعف وتيرة نمـو سـعة الطاقة المتجددة المضافة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، خــلال الفترة ( 2021 – 2026 ) لتصل إلى أكثـر مـن 32 جيجاوات ، مقارنة بحوالي 15 جيجاوات خلال الأعوام الخمس الماضية،وذلك وفقًا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية خلال الربع الرابع 2021 لمنظمة "أوابك".

وتابع التقرير،أن الجزء الأكبر من هذا النمـو يتركز فـي أربعة دول هي السعودية والإمارات ومصر والمغرب . يأتي ذلك بدعم من فعالية تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تمثل أكثر من ثلثي نمو سعة الطاقة المتجددة المضافة في المنطقة .

وذكر التقرير، انه من المتوقع أن يتضاعف إجمالي سعة طاقة الرياح البحرية المضافة بأكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2026 ، لتصل إلى 21 جيجاوات ، مـا يمثـل نـحـو 20 % مـن سـوق طاقة الرياح العالمي خلال نفس العام ،يأتي هذا بدعم من التوسع السريع في الأسواق الجديدة خـارج أوروبا والصين ، بما في ذلك المشروعات الكبيرة التي من المتوقع أن يتم تنفيذها في الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان .

ويتوقع التقرير،وفقا لتقرير "الطاقات المتجددة 2021" الصادر عن وكالة الطاقة الدوليـة فـي شـهر ديسمبر الماضي ،أن يحدث هذا النمو القياسي لسعة الطاقة المتجددة المضافة على الرغم مـن الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الصناعية الأساسية وأسعار الشحن التي زادت من تكاليف بنـاء منشـآت جديـدة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية ، ومع ذلك ، إذا ظلـت أسـعار المـواد الصناعية الأساسية مرتفعة حتى نهاية عام 2022 ، فإن تكلفة استثمارات طـاقـة الريـاح سـترتفع إلى مستويات عام 2015 ، وسيتم محو التخفيضات التي شهدتها تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مدى الأعوام الثلاثة السابقة ، وسوف تتطلب التكاليف المتزايدة أكثـر مـن 100 مليار دولار مـن الاستثمار الإضافي لتركيب نفس القدر من السعة ، أي ما يعادل زيادة الاستثمار العالمي السنوي في الطاقة المتجددة حالياً بنحو الثلث تقريباً .

يذكر أن أسعار العديد من المواد الصناعية الأساسية وتكاليف الشحن قد اتخذ مسار متصاعد منـذ الربع الأول مـن عـام 2021 ، ممـا تسـبب فـي زيـادة تكلفـة إنتـاج وحـدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتوربينات الرياح والوقود الحيوي في جميع أنحاء العالم ومنذ بدايـة عـام 2020 تضاعف سعر البولي سيليكون أكثر من أربعة أضعاف ، وارتفعت أسعار الصلب بنسبة 50 % ، والألمنيوم بنسبة 80 % ، والنحاس بنسبة 60 % ، وارتفعت رسوم الشحن ستة أضعاف ، مما أدى إلى تكاليف إضافية لسلسلة التوريد الموزعة جغرافياً لمصادر الطاقة المتجددة .