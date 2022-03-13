اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 مارس 2022 10:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على شروط القبول بالدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة

الأحد، 13 مارس 2022 05:00 ص
تعرف على شروط القبول بالدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" شروط القبول بالدراسات العليا للقيد بكلية الحقوق بجامعة القاهرة وذلك وفقا لما ورد بالموقع الرسمى للكلية وتتمثل شروط القبول بالدراسات العليا ما يلى:-
 
1.  يجب أن يكون الطالب حاصل على درجة الليسانس في الحقوق، أو ما يعادلها بتقدير حد أدنى (جيد).
 
2. بالنسبة للطالب خريج التعليم المفتوح أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة.
 
3. خريجو جامعة الأزهر شرط التخصص شريعة وقانون.
 
4.  بالنسبة لخريجي كلية الشرطة أصل بيان درجات مرسل من كلية الشرطة + موافقة جهة العمل.
 
5. بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة التخرج من الجامعات غير المصرية وغير المعتمدة لا تقبل شهادة المؤهل بدون ختم الشهادة والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.
 
 

جامعة القاهرة

حقوق القاهرة

الدراسات العليا

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة