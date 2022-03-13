تعرف على شروط القبول بالدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة

كتب ـ محمد صبحى

ينشر "اليوم السابع" شروط القبول بالدراسات العليا للقيد بكلية الحقوق ب جامعة القاهرة وذلك وفقا لما ورد بالموقع الرسمى للكلية وتتمثل شروط القبول بالدراسات العليا ما يلى:-

1. يجب أن يكون الطالب حاصل على درجة الليسانس في الحقوق، أو ما يعادلها بتقدير حد أدنى (جيد).

2. بالنسبة للطالب خريج التعليم المفتوح أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة.

3. خريجو جامعة الأزهر شرط التخصص شريعة وقانون.

4. بالنسبة لخريجي كلية الشرطة أصل بيان درجات مرسل من كلية الشرطة + موافقة جهة العمل.

5. بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة التخرج من الجامعات غير المصرية وغير المعتمدة لا تقبل شهادة المؤهل بدون ختم الشهادة والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.