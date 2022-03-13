اليوم السابع
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تعرف على الشاحنات الأعلى مبيعا في مصر خلال يناير 2022

الأحد، 13 مارس 2022 11:00 م
تعرف على الشاحنات الأعلى مبيعا في مصر خلال يناير 2022 صورة أرشيفية للسيارات
كتبت : أمانى سمير

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كشف أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات " الأميكعن استحواذ العلامة التجارية " شيفروليه " مبيعات " الشاحنات " فى مصر خلال يناير 2022، بعدما بحصة سوقية بلغت 76% بإجمالى بيع حوالى 2251 شاحنة.

 

جاءت " تويوتا " فى المركز الثانى بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع مسجلة حصة سوقية 8% بواقع بيع حوالى 239 شاحنة، تلتها " نيسان " فى المركز الثالث بحصة بلغت 4% مسجلة بيع حوالى 128 شاحنة.

 

حصدت العلامة اليابانية “ميتسوبيشي” المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 2% مسجلة بيع حوالى 73 شاحنة، تلتها " فيات" فى المركز الخامس بحصة بلغت 2% تقريبا أيضا بإجمالى بيع حوالى 67 شاحنة.

 

وإستطاعت " سوزوكي" أن تحصد المركز السادس بحصة سوقية 2% تقريبا مسجلة بيع 65 شاحنة، تبعتها " مرسيدس " فى المركز السابع بحصة أقل من 2% بواقع 52 شاحنة.

 

حافظت شاحنات " جى ام سى " على ترتيبها حيث جاءت فى المرحلة الثامنة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع الشاحنات مسجلة حصة سوقية 1% ببيع حوالى 36 شاحنة.

 

أما العلامة الكورية هيونداى فقد جاءت فى المركزالتاسع بحصة سوقية أقل من 1% تقريبا بإجمالى بيع 22 شاحنة، فيما صعدت " فولفو " للمركز العاشر بحصة بلغت أقل من 1% مسجلة نحو 20 شاحنة من إجمالى المبيعات خلال يناير 2022

 

 

 


اخبار السيارات

مبيعات السيارات

تقرير اميك

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