تعرف على الشاحنات الأعلى مبيعا في مصر خلال يناير 2022

كتبت : أمانى سمير

كشف أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات " الأميك " عن استحواذ العلامة التجارية " شيفروليه " مبيعات " الشاحنات " فى مصر خلال يناير 2022، بعدما بحصة سوقية بلغت 76% بإجمالى بيع حوالى 2251 شاحنة.

جاءت " تويوتا " فى المركز الثانى بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع مسجلة حصة سوقية 8% بواقع بيع حوالى 239 شاحنة، تلتها " نيسان " فى المركز الثالث بحصة بلغت 4% مسجلة بيع حوالى 128 شاحنة.

حصدت العلامة اليابانية “ميتسوبيشي” المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 2% مسجلة بيع حوالى 73 شاحنة، تلتها " فيات" فى المركز الخامس بحصة بلغت 2% تقريبا أيضا بإجمالى بيع حوالى 67 شاحنة.

وإستطاعت " سوزوكي" أن تحصد المركز السادس بحصة سوقية 2% تقريبا مسجلة بيع 65 شاحنة، تبعتها " مرسيدس " فى المركز السابع بحصة أقل من 2% بواقع 52 شاحنة.

حافظت شاحنات " جى ام سى " على ترتيبها حيث جاءت فى المرحلة الثامنة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع الشاحنات مسجلة حصة سوقية 1% ببيع حوالى 36 شاحنة.

أما العلامة الكورية هيونداى فقد جاءت فى المركزالتاسع بحصة سوقية أقل من 1% تقريبا بإجمالى بيع 22 شاحنة، فيما صعدت " فولفو " للمركز العاشر بحصة بلغت أقل من 1% مسجلة نحو 20 شاحنة من إجمالى المبيعات خلال يناير 2022