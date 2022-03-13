تعرف على أنواع وعلامات وأسباب خطر الإصابة بالغرغرينا

كتبت: فاطمة خليل

تحدث الغرغرينا عندما تموت أنسجة الجسم بعد فقدان الدم بسبب مرض أو إصابة أو عدوى، يحدث هذا غالبًا لأن الأنسجة لا تحصل على كمية كافية من الدم من جهاز الدورة الدموية، يمكن أن تكون الغرغرينا خارجية أو داخلية.تؤثر الغرغرينا بشكل شائع على الذراعين والساقين ، بما في ذلك أصابع القدم والأصابع ومع ذلك ، يمكن أن يحدث أيضًا في العضلات والأعضاء داخل الجسم ، مثل المرارة. تبدأ الحالة عادةً في جزء معين من الجسم يمكن أن ينتشر عبر جسمك ويسبب لك صدمة إذا تركت دون علاج، الغرغرينا حالة طبية طارئة قد تؤدي إلى بتر الأطراف أو الوفاة، حسبما نشر في موقع boldsky.

ما هي أنواع الغرغرينا؟

1- الغرغرينا الجافة:

تحدث الغرغرينا الجافة عندما لا يحصل أحد أجزاء جسمك على كمية كافية من الأكسجين ، مما يتسبب في تدهور الجسم والموت ببطء، في حالة الغرغرينا الجافة يتم إغلاق الجلد ولا يوجد دليل على الإصابة.

2- الغرغرينا الغازية:

يمكن للبكتيريا المسببة للغرغرينا أن تخلق عدوى تتسبب في ظهور فقاعات غازية وسموم داخل المنطقة المصابة ، مما يؤدي إلى موت الأنسجة، يمكن أن يكون هذا النوع من الغرغرينا قاتلاً.

3- الغرغرينا الرطبة:



الغرغرينا

تحدث الغرغرينا الرطبة عندما تصاب أنسجة جسمك ببعض البكتيريا ، مما يتسبب في ترطيب الأنسجة ويؤدي إلى موت أنسجتك وهي شديدة من الغرغرينا الجافة بسبب احتمال انتشار العدوى إلى أجزاء أخرى من الجسم.

علامات الغرغرينا :

- يتطور خط أحمر حول الأنسجة المصابة ، والذي يتحول في النهاية إلى اللون الأسود.

- جرح أحمر أو مؤلم أو منتفخ، جرح مليء بالصديد أو ينبعث منه رائحة كريهة.



الغرغرينا

- يفتقر إلى حاسة اللمس في منطقة معزولة (برودة) بثور تورم الجلد الرقيق اللامع أو الجلد الخالي من الشعر تكون علامات الغرغرينا الداخلية كما يلي:

في هذه الحالة ، قد لا يكون لديك أي أعراض على جلدك أو أطرافك.

ولكن يمكن أن تعاني مما يلي: ألم - حمى غير مبررة تدوم لفترة طويلة - انخفاض في ضغط الدم - ارتباك (في حالات نادرة).

عوامل خطر الإصابة بالغرغرينا :

- تضيق الشرايين.

- مرض الشريان المحيطي.

- التدخين.



الغرغرينا

- صدمة أو إصابة خطيرة.

- لسعة صقيع خطيرة.

- السمنة.

- ضعف جهاز المناعة.

أسباب الغرغرينا

1: قد تكون الغرغرينا ناتجة عن الإصابة بالعدوى البكتيريا مما يسبب موت الانسجة والاصابة بالغرغرينا.

2:التعرض لصدمات شديدة تسبب الجروح التي تزيد من خطر الإصابة بالغرغرينا.

3:نقص امداد الدم مما يؤثر على الانسجة ويؤدى للتلف الشديد بها.