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اليوم السابع: الرئيس السيسي يوجه بمنح حافز توريد إضافى لسعر إردب القمح

الأحد، 13 مارس 2022 07:00 م
اليوم السابع: الرئيس السيسي يوجه بمنح حافز توريد إضافى لسعر إردب القمح عدد اليوم السابع غدا

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تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها فى استعراض الرئيس السيسي للموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية بقطاع الأمن الغذائى.

 

واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..

الرئيس السيسي يوجه بمنح حافز توريد إضافى لسعر إردب القمح

 
الرئيس يستعرض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية بقطاع الأمن الغذائى.. يكلف بتوفير جميع الموارد
المالية اللازمة لإنشاء المفرخات السمكية.. والتوسع فى توفير سلالات الأبقار ذات الإنتاجية العالية من اللحوم والألبان

 

وزارة التموين تعلن وصول 189 ألف طن قمح روسى وأوكرانى ورومانى خلال أيام
 

«الداخلية » تضبط 160 طن أغذية احتكرها التجار.. تحريز 120 طنا حاول تجار بيعها بسعر مرتفع بالأسواق.. وتوفير أغذية ب 993 منفذا بأسعار مخفضة للمواطنين.. والغرف التجارية: تراجع مستمر فى الأسعار واستجابة تدريجية لإجراءات ضبط الأسواق
 

 

الأسعار تتراجع.. وجهود ضبط الأسواق مستمرة.. 100 قافلة تجوب القرى والنجوع بمنتجات معارض «أهلا رمضان» فى المحافظات.. واجتماعات مكثفة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بـ 30 %.. وافتتاح 160 شادرا بكل المحافظات على مستوى الجمهورية
 

مسيرة بناء وتعمير بأيادى المصريين.. أسوان.. أول محطة لإنتاج شتلات القصب بالشرق الأوسط وأفريقيا

 

محلات الأقصر تبدأ استقبال الأهالى والأطفال.. «وحوى يا وحوى ».. فوانيس رمضان تغزو الأسواق على كل شكل ولون
 

تغيير حياة 1660 أسرة من مصر القديمة للأفضل.. سكان حوش الغجر والجيارة ينتقلون لشقق مفروشة بكمبوند الخيالة

 

مدبولى: الدولة تعمل على النهوض بسيناء فى مختلف المجالات والقطاعات.. رئيس الوزراء يستعرض جهود وزارة التربية والتعليم لدعم العملية التعليمية بـ «أرض الفيروز»

 

«الشيوخ» يقر 5 إعفاءات لصناديق التأمين الخاصة.. المجلس يستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد.. ويلزم الصناديق الخاصة البالغة أموالها 50 مليون جنيه بتعيين مدير استثمار

8 مليارات جنيه استثمارات لتنفيذ 406 مشروعات فى الشرقية.. هالة السعيد: إطلاق «خطة المواطن» يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين فى الجهود المبذولة لتطوير منظومتى التخطيط والمتابعة

 

«النقل» تكلف بمد ثانى طريق حر زراعى من بنها حتى دمياط.. المحور الجديد يربط ميناء دمياط وتصل أطواله لـ 140 كم.. وتخصيص حارتين للشاحنات مع تنفيذهما خرسانى للقادم إلى القاهرة وأسفلتى للمتوجه للميناء
 
 
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