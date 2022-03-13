الرى تنظم ندوتين للتوعية المائية بحى الأسمرات

كتبت ـ أسماء نصار

نظمت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي ندوتى توعية بالتعاون مع قطاع مكتبات مصر الجديدة ب حى الاسمرات بمكتبة تحيا مصر وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي لطلبة المدارس وربات المنازل.

تم خلال الندوتين استعراض و توضيح الموقف المائي بمصر وحجم التحديات التي تواجه الموارد المائية و ضرورة ترشيد ااستخدام والحفاظ على كافة المجاري المائية في جميع أنحاء الجمهورية من التلوث والتعديات، والتأكيد على ندرة ومحدودية حصة مصر المائية وطرق الحفاظ عليها للوفاء بمتطلبات مختلف قطاعات الدولة من زراعة وصناعة وأغراض الشرب وااستخدام المجتمعي في ضوء تنامي الزيادة السكانية، والتأكيد على دور المرأة المصرية فى الحفاظ عل المياه.

وتناولت الندوة التأكيد على استراتيجية الدولة في مجال الشأن المائي والمتمثلة في تحسين نوعية المياه وترشيد المياه وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة المواتية للادارة المثلي للمياه ، وإلقاء الضوء على محدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها الزيادة السكانية.

وتم توضيح استراتيجية الأربع تاءات والمتضمنة تنقية وتحسين نوعية المياه وتنميتها وترشيد استخداماتها وتهيئة البيئة المواتية ومنها محور التوعية والتدريب ورفع الكفاءات وتأهيل المنشآت والمجاري المائية لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائى حتى 2050، والتى يتمالعمل فيها بجد واجتهاد مع كافة الوزارات المعنية فى الدولة، وأن المحور الأول من هذه الإستراتيجية، هو ترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد منها ورفع كفاءة الاستخدام، وهناك مشروعات واستثمارات تنفق فى هذا المجال لتحقيق أعلى عائد من كل وحدة مياه موجودة لدينا، والثانى هو تنمية الموارد المائية، فحن نبحث عن زيادة مواردنا المائية سواء بالتعاون مع دول حوض النيل أو اللجوء إلى تحلية مياه البحر، حيث إن المناطق القريبة من البحر تعتمد فى مياه الشرب على التحلية، وهذا سيوفر المياه النيلية، كما أننا نستغل أيضاً مياه الأمطار لتخزينها والاستفادة منها، ونحول السيول إلى فائدة وليست مشكلة وهذه جميعها إجراءات تساهم فى تنمية و زيادة الموارد المائية.

أما المحور الثالث فى الاستراتيجية المائية، فهو من أهم المحاور لأنه يتحدث عن حماية الموارد المائية من التلوث، وهذا مهم للحفاظ علىالصحة العامة، لأن المياه اذا حدث فيها تلوث تصبح ليست ذات فائدة، وبالتالى فحماية المياه من التلوث مسئوليتنا جميعاً كحكومة وأيضاًالمواطن نفسه لابد أن يحافظ على المورد المائى لأنه مصدر رزقه، وبالتالى عليه أن يحافظ على الترع ولا يلقى فيها أى مخلفات، والمحور الرابعهو تهيئة البيئة المناسبة لتطبيق هذه الاستراتيجية، ووجود تشريعات تساعد فى تطبيق هذه الاستراتيجية وخطة اعلامية وتوعوية لتعريف كل فئات المجتمع بأهمية المياه والحفاظ عليها والترشيد، والاستفادة من الجهد البحثى فى مصر لاستثمار مواردنا المائية أفضل استثمار وتحقيق أعلى إنتاج من المياه.