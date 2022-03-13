اليوم السابع
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أسعار الفواكه في الأسوق .. البرتقال يتراوح بين 2 إلى 6 جنيهات في الجملة

الأحد، 13 مارس 2022 07:00 ص
أسعار الفواكه في الأسوق .. البرتقال يتراوح بين 2 إلى 6 جنيهات في الجملة خضار وفاكهة - ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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كشفت البيانات الرسمية لسوق العبور استقرار أسعار الفاكهة في السوق المصري، حيث يسجل البرتقال البلدي 2 إلى 3.5 جنيه والبرتقال السكري 2 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة 2.5 إلى 6.5 جنيه، واليوسفي 2.5 إلى 6 جنيهات، والعنب المستورد 30 جنيها، والفتاح الأمريكي 19 إلى 23 جنيها.

 

وسجل سعر التفاح السوري واللبناني 12 إلى 18 جنيها والبلح السيوي 20 إلى 25 جنيها والبلح الثلاجة 5 إلى 8 جنيهات والبلح الشامي 6 إلى 18 جنيها والبلح البريمي 24 جنيها وبلح عينات 13 إلى 23 جنيها والبلح البان 13 إلى 23 جنيها والبلح السوجاني 6 إلى 16 جنيها.

 

الجوافة تسجل 4 إلى 8 جنيهات والفراولة 7 إلى 9 جنيهات والكانتالوب 4 إلى 8 جنيهات والمانجو السودانى 25 إلى 35 جنيها والبطيخ من 8 إلى 10 جنيهات الكيلو، والبرقوق المستورد 22 جنيها والكمثرى 25 جيها والاناناس 35 جنيها والنبق 13 إلى 15 جنيها.

 

الأسعار المذكورة في سياق هذه السطور تعبر عن الجملة ويضاف عليها مكاسب التجار وتكاليف النقل لذلك تختلف من منطقة إلى أخري، وفق التكلفة المضافة بحسب كل سوق.

 


سعر الخضار

الفاكهة

اسعار الخضار

اسعار الفاكهة

سعر الفواكه

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