أبرز مواصفات السيارة الكهربائية الجديدة فى مصر سعرها من 300 لـ350 ألف جنيه

كتب عبد الحليم سالم

تصنع شركات السيارات العالمية عشرات الطرازات المختلفة من السيارات الكهربائية تحديدا، وتعد الصين المنتج الأول لتك النوعية من السيارات بما تملكه من إمكانيات كبيرة وقدرات تصنيعية كبيرة ؛ مما دفع مصر لاختيار إحدى الشركات الصينية لتصنيع سيارة بالشراكة معها ومع شركة النصر للسيارات بصورة مبدئية.

من المتوقع الإعلان الرسمى عن اسم الشركة، فور الاتفاق النهائى على كافة البنود العالقة، ومنها السعر ونسبة المكون المحلى؛ لتلافى ما تم مع شركة "دونج فينج" الصينينة التى لم تلتزم باتفاق التصنيع فى مصر.. تعرف على أبرز مواصفات السيارة الكهربائية الجديدة المتوقع تصنيعها فى مصر.

1 – سعرها يتراوح من 300 لـ350 ألف جنيه بعد الدعم الحكومى.

2 - السيارة سيدان مدى السير يصل إلى متوسط 410 كم فى الشحنة الواحدة.

3 - السيارة بمحرك قدرته 160 كيلو وات وسعه بطارية 53.6 كيلو وات.

4 – السرعة القصوى تصل إلى 155 كم فى الساعة.

5 - تستطيع السيارة الانطلاق من صفر إلى 100 كم فى 7 ثوان فقط.

6 - السيارة جر أمامى بعفشة مالتى لينك وجنوط سبور مقاس 16.

7- تضم تكييف، امبولايزر مانع للسرقة، ريموت كنترول، ستارت انجين بصمة.

8- وتضم حساسات اماميه وخلفيه، كاميرا خلفية، كاميرا بانوراما، قراءة ضغط الكاوتش وغيرها.

9- كما تضم فرامل ABS، EBD، ESP، ولمبات ليد، وشاشه تاتش، وأيرباج ومزايا أخرى.