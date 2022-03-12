اليوم السابع
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230 ألف طن زيادة فى الإنتاج المحلى من السولار خلال شهر

السبت، 12 مارس 2022 01:00 ص
230 ألف طن زيادة فى الإنتاج المحلى من السولار خلال شهر محطة وقود - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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شهد الإنتاج المحلى من السولار ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل الإنتاج نحو 857 ألف طن في شهر ديسمبر الماضي "مبدئى"، مقابل 627 ألف طن في شهر ديسمبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 230 ألف طن.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن حجم الاستهلاك المحلى من السولار شهد ارتفاعا مماثلا خلال نفس الشهر، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 1120 ألف طن في شهر ديسمبر الماضي، بينما كان 1064 ألف طن في شهر ديسمبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 56 ألف طن.

وكان حجم الإنتاج المحلي من السولار قد شهد ارتفاعا في شهر أكتوبر الماضي وسجل نحو 991 ألف طن، مرتفعا من 811 ألف طن في شهر أكتوبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 180 ألف طن، وجاءت الزيادة في الإنتاج بالتزامن مع ارتفاع الاستهلاك المحلي من السولار بشكل طفيف في شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغت قيمة الاستهلاك نحو 1218.7 ألف طن، مرتفعة من 1055.4 ألف طن في شهر أكتوبر عام 2020، بزيادة بلغت 163.3 ألف طن، وتراجع الإنتاج المحلى من الزيت الخام بشكل طفيف في شهر أكتوبر الماضي، حيث سجلت نحو 2383 ألف طن، بينما كانت 2485 ألف طن فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 102 ألف طن.


سولار

استهلاك السولار

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد

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