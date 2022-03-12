“العليا للدعوة”: وعاظ الأزهر يبدأون شروحات الحديث والتفسير للطلاب الوافدين

كتب لؤى على

بدأت اللجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، تنفيذ سلسلة علمية للطلاب الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية، من خلال عقد لقاءات ثابتة يوميًا بمسجد المدينة، يحاضر فيها وعاظ الأزهر الشريف؛ حيث بدأت اللقاءات بتعريفات وافية عن بعض الأئمة كالإمام ابن كثير والإمام النووي ودورهم العلمي تمهيدًا لتناول أبرز مؤلفاتهم بالشرح والتفصيل.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد: إن هذه اللقاءات تأتي ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب_شيخ الأزهر بالتوعية المستمرة للطلاب الوافدين من خلال دعم الجانب العلمي والمعرفي لديهم وتحصينهم فكريًا وعلميًا من محاولات استقطابهم.

أضاف عياد أن اللقاءات تهدف إلى بناء العقلية الأزهرية الوسطية التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، واستظهار النصوص وكيفية إسقاطها على الواقع، من أجل أن يعود الطلاب الوافدون إلى بلادهم سفراء للتنوير ومشاعل هداية في بلادهم، ليسهموا في بناء أوطانهم بعقلية واعية بعيدة عن أفكار التطرف والإرهاب، مشيرًا إلى أن سلسلة اللقاءات التي بدأت فعالياتها الأربعاء الماضي تستمر حتى نهاية شهر شوال القادم.