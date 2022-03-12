واعظات الأزهر يبدأن برنامجًا علميًا للطالبات الوافدات بمدينة البعوث الإسلامية

كتب ــ لؤى على

بدأ مجمع البحوث الإسلامية تنفيذ سلسلة لقاءات تثقيفية، للطالبات الوافدات بمدينة البعوث الإسلامية، عن طريق واعظات الأزهر الشريف؛ ضمن استراتيجية الأزهر الشريف الشاملة التي تتعلق بالتوعية المستمرة للطالبات الوافدات من خلال دعم الجانب المعرفي لديهن وتحصينهن فكريًا من محاولات استقطابهن وإبعادهن عن منهج الأزهر الوسطي، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب_شيخ الأزهر، حيث حضر افتتاح البرنامج وكيل الأزهر محمد الضويني.

وقال الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: إن تنظيم هذه اللقاءات المهمة يأتي في إطار الجهود التي يبذلها المجمع أحد أهم قطاعات الأزهر الشريف، لأجل تنمية مهارات الطلاب الوافدين والطالبات الوافدات من خلال تنفيذ الكثير من الأنشطة والفعاليات المختلفة، ورعايتهم ثقافيًا وعلميًا وفكريًا، وترسيخ المنهج الأزهري في نفوسهم، حيث يُعنى الأزهر بالطلاب الوافدين والطالبات الوافدات عناية خاصة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر.

وأوضحت الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات بالمجمع؛ أن لقاء اليوم هو بداية لبرنامج علمي للواعظات مع الطالبات الوافدات، والذي افتتحه فضيلة وكيل الأزهر وأجرى نقاشًا مفتوحًا مع الطلبات في بداية البرنامج، كما حضر الافتتاح اللواء إبراهيم الجارحي رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية، د. سحر مصطفى مديرة المدينة، واستمع الجميع إلى الطالبات للتعرف على احتياجاتهن العلمية والتأهيلية لتحقيقها لهن من خلال فعاليات هذا البرنامج، حيث تتنوع سلسلة لقاءات وندوات البرنامج لتشمل: العقيدة، والفقه، والأحاديث والسير والرقائق والآداب؛ حيث تنفذ بشكل مستمر، وتركز على أهمية الفهم الصحيح لتعاليم ديننا.