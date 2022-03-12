نصائح للتحكم فى مستويات السكر بعد الإصابة بفيروس كورونا

تسبب أدوية الكورتيزون ارتفاع نسبة السكر في الدم، لأن هذه الأدوية تجعل أجسامنا مقاومة للأنسولين، هذا يعني أن أجسامنا لا تزال تنتج الأنسولين ولكن هذا لا يعمل بشكل فعال كما كان من قبل ، وبالتالي نلاحظ ارتفاعا في نسبة السكر في الدم، عندما نمرض أو نصاب بعدوى فيروسية أو إذا تعرض جسمنا لصدمة أو عدوى خطيرة، فإن السكريات في أجسامنا تميل إلى الارتفاع لذلك، تعتبر السكريات يمكن السيطرة عليها، في بعض الناس يستغرق الأمر وقتًا أطول من خلال تغيير الأدوية بينما يعمل بعض الأشخاص بشكل جيد مع تغيير نمط الحياة، و يستجيب كل شخص بشكل مختلف للسكريات، تلعب عوامل مثل مقاومة الأنسولين وحساسية الأنسولين والنظام الغذائي والتمارين الرياضية دورًا رئيسيًا، فى خلال التقرير التالى نتحدث عن نصائح للتحكم في مستويات السكر بعد الإصابة بفيروس كورونا وفقا لموقع وان هيلثىhealthyone
طرق لخفض مستويات السكر
استشر طبيبك
من المهم لجميع المرضى الذين يعانون من نسبة عالية من السكريات ، سواء كان ذلك أثناء علاج فيروس كورونا أو الشفاء ، مراقبة نسبة السكر في الدم لديهم، إذا كانت نسبة السكر لديك مرتفعة ، فلا داعي قلق، قم بزيارة طبيبك واحصل على الدواء المناسب، قد تحتاج إلى بعض الأدوية مؤقتًا مثل الأنسولين أو أدوية أخرى لخفض نسبة الجلوكوز في الدم.
استخدم مسحوق القرفة السيلانى
كما يلاحظ أن القرفة تساعد في امتصاص الخلايا للجلوكوز وتساعد في استقرار مستويات السكر في الدم، حوالي - 1 ملعقة صغيرة قرفة تكفي في اليوم. يفضل إضافة القرفة إلى الزبادي أو إلى وجبتك أو رشها على الفاكهة، عند استخدام القرفة يجب ملاحظة أن الإفراط في تناول أنواع القرفة يمكن أن يكون سامًا للكبد ، لذا يفضل استخدام القرفة السيلانية.
القرفة السيلاني
أضف الألياف إلى الوجبات
يكمن إضافة الألياف إلى الوجبات في أنها سريعة وسهلة ولا تتطلب مجهودًا إضافيًا في القيام بها على سبيل المثال ، استبدل البيض بالحبوب المتعددة ، واستخدم الدخن بدلاً من دقيق القمح المكرر، تتم معالجة معظم دقيق القمح وإزالة الطبقة المغذية من النخالة، تساعد إضافة النخالة في خفض السكريات بعد الوجبات كما أنها مصدرغني للعديد من الفيتامينات والمعادن، أفضل نظام غذائي للسيطرة على نسبة السكر في الدم، تناول من الخضر مثل السبانخ أو عشبة القمح أو أوراق الكارى.
استهلك خل التفاح
يمكن أن يساعد تناول 1-2 ملاعق كبيرة من خل التفاح
قبل النوم في خفض مستوى الجلوكوز الصائم في الصباح، لكن لا تستهلك الخل بمفرده أبدًا ، لأنه سيحرق المرىء، خففه بالماء واشربه يمكنك أيضًا أن تأخذ ملعقة صغيرة من خل التفاح بعد الوجبة مع الماء، فسيؤدي ذلك إلى خفض نسبة السكر في الدم.
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