نصائح للتحكم فى مستويات السكر بعد الإصابة بفيروس كورونا

كتب - فاطمة خليل

تسبب أدوية الكورتيزون ارتفاع نسبة السكر في الدم، لأن هذه الأدوية تجعل أجسامنا مقاومة للأنسولين، هذا يعني أن أجسامنا لا تزال تنتج الأنسولين ولكن هذا لا يعمل بشكل فعال كما كان من قبل ، وبالتالي نلاحظ ارتفاعا في نسبة السكر في الدم، عندما نمرض أو نصاب بعدوى فيروسية أو إذا تعرض جسمنا لصدمة أو عدوى خطيرة، فإن السكريات في أجسامنا تميل إلى الارتفاع لذلك، تعتبر السكريات يمكن السيطرة عليها، في بعض الناس يستغرق الأمر وقتًا أطول من خلال تغيير الأدوية بينما يعمل بعض الأشخاص بشكل جيد مع تغيير نمط الحياة، و يستجيب كل شخص بشكل مختلف للسكريات، تلعب عوامل مثل مقاومة الأنسولين وحساسية الأنسولين والنظام الغذائي والتمارين الرياضية دورًا رئيسيًا، فى خلال التقرير التالى نتحدث عن نصائح للتحكم في مستويات السكر بعد الإصابة بفيروس كورونا وفقا لموقع وان هيلثىhealthyone

طرق لخفض مستويات السكر