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تحت شعار "احتفالية الفنون القبطية"..

مكتبة الإسكندرية تنظم اليوم السنوى السابع للتراث القبطى

السبت، 12 مارس 2022 08:24 م
مكتبة الإسكندرية تنظم اليوم السنوى السابع للتراث القبطى مكتبة الإسكندرية تنظم اليوم السنوى السابع للتراث القبطى
كتب: محمد الأحمدى

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نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي التابع لها، فعاليات اليوم السنوي السابع للتراث القبطي تحت شعار "احتفالية الفنونالقبطية"، بحضور الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان.
 
 
 
وتضمنت الفعاليات كلمات للدكتور مصطفي الفقي مدير المكتبة، ونيافة الأنبا مقار وعدد من الشخصيات المهتمة بالفن القبطي، ثم افتُتِح معرض فني للأيقونات القبطية والبيزنطية شارك فيه 15 فنانًا وفنانة بأكثر من ثلاثين عملًا تمثل مختلف الفنون القبطية.
 
 
 
وأقيمت فعاليات اليوم السنوى السابع للتراث القبطى فى مقر مركز الطفل بمصر الجديدة بالقاهرة وبدأت بالكلمات الافتتاحية للدكتور مصطفى الفقي، وعدد من كبارالشخصيات المهتمة بالدراسات والفنون القبطية، ومنهم: الأنبا آبرام مطران الفيوم، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والدكتور القس عاطف مهنى مديرمركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط، والأب ميلاد شحاتة مدير المركز الفرنسيسكانى للدراسات القبطية.  
 
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

التراث القبطى

مكتبه الاسكندريه

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