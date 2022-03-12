اليوم السابع
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للأشخاص الطبيعيين..

مصلحة الضرائب: 16 مارس آخر موعد لتلقى طلبات مد مهلة تقديم الإقرار الضريبى

السبت، 12 مارس 2022 10:19 ص
مصلحة الضرائب: 16 مارس آخر موعد لتلقى طلبات مد مهلة تقديم الإقرار الضريبى رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب
كتب - أحمد يعقوب

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أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن 16 مارس هو آخر ميعاد لتلقي طلبات مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين (المنشات أو المشروعات الفردية وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية) وذلك وفقا للمادة 85 من القانون 91 لسنه 2005 حيث سمحت المادة بمد مهلة تقديم الإقرار لمده 60 يومًا.
 
وقال " عبد القادر " إن شروط مد مهلة تقديم الإقرار للأشخاص الطبيعيين هو تقديم الممول طلب مد مهلة تقديم  الإقرار إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة  قبل نهاية الأجل المحدد قانونًا بـ15 يوما أي أن آخر ميعاد لتقديم الطلب  هو 16 مارس ، وكذلك يجب سداد مبلغ الضريبة التي يقدرها الممول لنفسه عند تقديم الطلب.
 
وأضاف " عبد القادر " أن مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي لا يكون له أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد إستحقاق مقابل التأخير، موضحًا أنه إذا تجاوزت الضريبة الواردة بإقرار الممول عند تقديمه الضريبة التي سبق وقدرها لنفسه عند تقديم طلب مد المهلة فإنه يستحق على هذه الفروق مقابل تأخير يحسب من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار.
 
وأوضح " رئيس المصلحة " أن الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين يجب أن يكون موقعًا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال السنوي 2 مليون جنيه سنويًا، أما إذا كان رقم الأعمال السنوي 2 مليون جنيه أو أقل من ذلك فإن الإقرار الضريبي في هذه الحالة لا يستلزم توقيع محاسب قانوني.
 

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