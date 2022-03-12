محافظة الجيزة تزيل 91 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الآثار بقرى ميت رهينة وسقارة

كتب ـ سيد الخلفاوى

وأصلت محافظة الجيزة مجهودات إزالة التعديات علي الأراضي املاك الدولة، في إطار تنفيذ الموجة الـ19 لإزالة التعديات علي مستوي الجمهورية.





وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجهودات مركز ومدينة البدرشين في تنفيذ 91 قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة ولاية الآثار بقري ميت رهينة وسقارة علي مساحة 30 ألف م2، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين بتنفيذ 48 قرار إزالة لتعديات على أراضى أملاك الدولة ولاية الآثار على كامل المساحة بقرية ميت رهينة، بإجمالى مساحة 10048م2 مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى تنفيذ 43 قرار إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة ولاية الآثار بقرية سقارة على كامل المساحة بإجمالى 20717م2 مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واستكمالا لمجهودات محافظة الجيزة في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، قامت المحافظة من خلال مركز ومدينة الصف بضبط حالة بناء مخالف بزمام وحدة الإخصاص، حيث تم إيقاف الأعمال للبدء في إزالتها مع مصادرة المعدات المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم فك شدة خشبية لبناء دور مخالف بعقار علي جسر طراد النيل بالشوبك الشرقي.