لماذا يعتبر الغذاء العضوى أكثر أمانا وفوائده صحية؟

لقد سمعنا كثيرا عن أهمية التغذية في وجباتنا الغذائية، لقد كان تناول الطعام الصحي أحد الأشياء التي كان آباؤنا يدركونها أكثر من غيرها، كما سمعنا عن الغش في المواد الغذائية، فى خلال التقرير التالية نكشف لماذا يعتبر الأغذية العضوية أفضل من الطعام غير العضوي؟ بحسب موقع "only my health".

لماذا يعتبر الأغذية العضوية أفضل من الطعام غير العضوى؟

الأطعمة العضوية مغذية أكثر: يعتبر الطعام الذي يزرع عضويا مغذيا أكثر نسبيا من المواد الغذائية غير العضوية، هذا بشكل رئيسي لأن الحقول العضوية يتم إبعادها عن أي نوع من المواد الكيميائية أو الاصطناعية ومع ذلك ، على الرغم من أنه قد يكون هناك تباين طبيعي في طرق التعامل مع الطعام ، إلا أن الطعام العضوي يعتبر أكثر صحة لنظامك الغذائي.



مضادات الأكسدة والفيتامينات

مستويات النترات أقل: هو مسؤولة عن زيادة معدل الإصابة بأمراض مثل السرطان، تحتوي المواد الغذائية المزروعة عضويًا على مستويات نترات أقل بشكل ملحوظ ، وبالتالي فهي أكثر صحة من غيرها المنتجات المزروعة عضوياً تحتوي على نترات أقل بنسبة 30٪، ترتبط النترات أيضًا بحالة ميتهيموغلوبينية الدم وهي حالة مرتبطة بالرضع حيث يعانون من ضيق في التنفس.

وفرة من مضادات الأكسدة والفيتامينات: تميل المحاصيل التي تزرع في الغلاف الجوي الطبيعي إلى أن تكون ذات قيمة أعلى لمضادات الأكسدة والمغذيات الدقيقة التي تساعد جدًا في النمو، تحتوي المحاصيل المزروعة عضوياً على 69٪ من مضادات الأكسدة أكثر من المعتاد، بصرف النظر عن ذلك ، فهي تحتوي أيضًا على كمية جيدة من فيتامين سي والزنك والحديد وهو ما لا ينطبق على المحاصيل غير العضوية وذلك لأن النباتات العضوية تنتج مركباتها الواقية الخاصة بها والتي هي في الواقع مضادات الأكسدة.



ميجا 3

الألبان واللحوم العضوية غنية بالأحماض الدهنية: تستهلك منتجات الألبان واللحوم بكميات كبيرة، تتم أيضا تربية الألبان وتربية الماشية بطريقتين عضويًا وغير عضوي، قد يحتوي الحليب ومنتجات الألبان العضوية على مستويات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية ذات القيمة العالية لصحتنا، تحتوي اللحوم العضوية على نسبة عالية، وكميات أقل قليلاً من الدهون المشبعة مقارنة باللحوم غير العضوية يؤدي تناول كميات كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية إلى العديد من الفوائد الصحية التي تؤدي إلى انخفاض الأمراض المرتبطة بالقلب والتمثيل الغذائي.

المحاصيل العضوية تحافظ على التربة صحية : ترتبط إحدى فوائد زراعة المحاصيل العضوية أكثر من المعتاد منها بصحة التربة يأتي معظم الطعام الذي نتناوله من النباتات والتربة، للحفاظ على حيوية التربة لفترة طويلة ، يجب على المرء أن يختار الزراعة العضوية على طريقة الزراعة التقليدية، لا يؤدي ذلك إلى تحسين المحصول فحسب ، بل يمنح أيضًا فوائد مراقبة أفضل للمزارعين، تعمل المحاصيل العضوية أيضًا على تحسين جودة التربة.



اكلات صحية