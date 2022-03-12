لجنة الرعاية الصحية بـ"المهندسين" تختتم اجتماعاتها بشعار "عمل حتى النهاية"

كتب: محمد الأحمدى

أكد المهندس محمد عبد العظيم وكيل نقابة المهندسين، رئيس لجنة الرعاية الصحية، أن ما شهده مشروع الرعاية الصحية من تطور وتحسينات، من خلال التحول الرقمى للمشروع، من أهم مكتسبات النقابة، معظما المجهودات المبذولة بالمشروع، والتى أتت بثمارها، مقدما الشكر لجميع أعضاء لجنة الرعاية الصحية وكل القائمين على المشروع، جاء ذلك خلال ختام اجتماعات اللجنة بحضور المهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة.

وعبر "عبد العظيم" عن أمله في أن تسير المنظومة وفقا للمخطط الموضوع خلال الفترة القادمة، قائلا "أمامنا عمل كبير لاستكمال باقى خطوات المنظومة، ونعظم دعم مجلسالنقابة وهيئة المكتب للمشروع" . مشيرا الى ان نقابة المهندسين هى اول نقابة فى مصر تطبق مثل تلك المنظومة الصحية، مشددا على ان النقابة الان تملك منظومة رعايةصحية قوية لاغم كل المعوقات التى قابلتها.

بدوره قدم المهندس محمد ناصر الشكر لكل القائمين على منظومة الرعاية الطبية بالنقابة وعلى راسهم المهندس محمد عبدالعظيم ، مؤكدا ان النقلة التى شهدها المشروعنقلة نوعية وتاريخية للنقابة من خلال التحول الرقمى والذى يعد باكورة التحول الرقمى الكامل للنقابة. معبرا عن سعادته لما وصل الية المشروع من ناجح رائع وكبير رغمالمعوقات الى قابلته فى البداية، مشددا على ان ما وصل الية المشروع هو انجاز واعجاز.

من جانبه قدم المهندس فاروق الحكيم مقرر لجنة الرعاية الصحية الشكر للمهندس محمد عبدالعظيم ولاعضاء هيئة مكتب النقابة واعضاء اللجنة على المجهودات المبذولةلانجاح منظومة الرعاية الطبية، مشيرا الى ان اللجنة لم تدخر اى جهد فى سبيل تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمهندسين واسرهم، مؤكدا على ان اللجنة من اهم اللجان بالنقابة كونها تمس حياه المهندسين وأسرهم.

وشدد المهندس محمد ماهر مقرر مساعد اللجنة والمنسق العام للمشروع ان لولا الفكر المتطور لهيئة مكتب نقابة المهندسين لما وصل مشروع الرعاية الصحية لهذا المستوىمن النجاح.

وفى نهاية الحفل تم تكريم المهندس محمد ناصر واعضاء لجنة الرعاية الصحية والقائمين عليه وعلى رأسهم المهندس محمد عبدالعظيم والمهندس فاروق الحكيم والمهندس محمد ماهر .

وتشير احصائيات منظومة الرعاية الصحية خلال 2021-2022 ، ان هناك 219 الف اشتراك تم عبر تطبيق نقابتى ، وقد بلغت اجمالى المدفوعات الالكترونية 172 الف حركةدفع الكترونى ، فيما بلغ اجمالى مستخدمى التطبيق حول العالم 299 الف من خارج مصر و30 الف داخل مصر ، بمتوسط 8 الاف مستخدم يومى للتطبيق. كما تشيرالاحصائيات الى انه تم الرد على اكثر من 95 الف شكوى واستفسار من خلال الكول سنتر والرد على 24 الف شكوى واستفسار من خلال وسائل التواصل الاجتماعىوالفيس بوك والتطبيق والبريد الالكترونى. وفيما يخص البروتال الطبى فقد أشارت الاحصائيات الى انه تم اصدار 78 الف موافقة لحظية.