اليوم السابع
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عبد الغفار يتابع معدلات الإنجاز فى منظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية

السبت، 12 مارس 2022 10:57 ص
عبد الغفار يتابع معدلات الإنجاز فى منظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام

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توجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، إلى محافظة الإسماعيلية، في جولة تفقدية لعدد من المنشآت الصحية بالمحافظة.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجولة تأتي في إطار المتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز في منظومة التأمين الصحي الشامل والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
 
وأشار «عبدالغفار» إلى أنه من المقرر أن تبدأ الجولة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، بتفقد مستشفى فايد التخصصي، ويعقبها عدد من الزيارات التفقدية الأخرى .
 

الصحة

الاسماعيلية

التأمين الصحى الشامل

التامين الصحى الشامل

اخبار مصر

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