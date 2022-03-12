ضبط وإعدام لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى بمطعم مأكولات سورية شهير بالعجوزة

شنت محافظة الجيزة من خلال حى العجوزة وإدارات البيئة والطب البيطرى والتموين ومراقبة الصحة والتغذية بالإدارة الصحية حملات مكبرة على المطاعم والمحلات والأسواق لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وضبط المخالفات وذلك بالمطاعم بشوارع جامعة الدول العربية وسوريا وسور نادى الترسانة بحى العجوزة.

وأسفرت الحملة عن تمشيط كافة المخالفات بالمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية وقد تم ضبط لحوم غير صالحه للاستخدام الآدمى بمطعم مأكولات سورية بسور نادى الترسانة وقد تم إعدام المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وذلك بمتابعة من اللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة.

وتأتى الحملات انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات على المطاعم والاسواق والمحال للتأكد من سلامه الأغذية المقدمة للمواطنين، وانطلاقا من دور المحافظة الرقابى للتأكد من سلامه المنتجات وللتصدى لمحاولات الغش والتدليس.