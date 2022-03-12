سيلان الأنف ..أعراض اوميكرون الشائعة تظهر بين من تم تطعيمهم

كتبت إيناس البنا

على الرغم من التطعيم، أصيب الأشخاص بعدوى كورونا على الرغم من أنها لم تكن شديدة في معظمهم مما يكشف أن الأفراد الذين تم تطعيمهم معرضون للهجوم الفيروسي أيضًا.

بدأت الموجة الثالثة من كورونا التي بلغت ذروتها في نوفمبر ويناير من هذا العام في الانحسار بالفعل. ولكن مع اكتشاف 5 متغيرات مثيرة للقلق في غضون عامين والتي تسببت في دمار للبشرية ، لا يمكن استبعاد ظهور متغير قوي آخر.

بصرف النظر عن التدابير الاحترازية ، فإن المعرفة الواضحة حول الأعراض الشائعة لأوميكرون أمر حيوي، ونظرًا لأن غالبية السكان في جميع أنحاء العالم قد تم تلقيحهم ضد العدوى الفيروسية ، فمن المهم معرفة الأعراض الشائعة لعدوى كورونا التي يصاب بها المرء حتى بعد التطعيم، وفقا لموقع انديا تايمز " indiatimes"

سيلان الأنف



هذا عرض شائع جدًا في كل من الأفراد الملقحين وغير الملقحين، وعلى الرغم من أن سيلان الأنف هو أحد أعراض عدد من المشكلات الصحية ، إلا أن انتشاره خلال عدوى كورونا كان ملحوظًا بشكل أكبر، يُلاحظ حدوث سيلان الأنف بشكل خاص أثناء الإصابة بعدوى كورونا الناتجة عن متغير مثير للقلق.

لذلك حتى إذا تم تطعيمك ، فمن المحتمل أن تصاب بسيلان الأنف إذا تعرضت لـ كورونا، لذلك يُنصح بإجراء اختبار كورونا.

التهاب الحلق



كان هذا هو العرض الرئيسي لهجوم الفيروس التاجي الذي شوهد خلال الموجة الثالثة من كورونا التي كان Omicron مسؤولاً عنها ، اشتكى العديد من الأشخاص، الذين تم تطعيمهم وغير الملقحين، من حكة في الحلق، لم يظهر هذا خلال الموجات السابقة من كورونا، واعتبر الخبراء أنه علامة تحذير رئيسية لعدوى COVID بقيادة Omicron.

العطس المستمر



قد يكون العطس المستمر أو الذي لا يمكن السيطرة عليه علامة حادة على الحساسية أو نزلات البرد ، لكن علاقته بعدوى كورونا كانت أكثر وضوحًا أثناء موجة Omicron مما كانت عليه في الموجات السابقة، وأفاد تقرير صادر عن دراسة ZOE COVID أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم أظهروا هذه الأعراض أكثر من أولئك الذين لم يتعرضوا للتطعيم.

سعال جديد



يعتبر السعال أحد الأعراض المستمرة لـ كورونا، تمامًا مثل الغثيان والصداع ، والذي شوهد في جميع الموجات الثلاث، شوهد السعال الجاف والمستمر الذي يحدث مرات أكثر في غضون ساعة أو في نوبات أكثر في غضون 24 ساعة خلال الموجة الثالثة من كورونا وكذلك عندما تم تطعيم معظم الأشخاص بالفعل.

الصداع

علامة رئيسية أخرى لعدوى أوميكرون هي الصداع، فقد عانى الناس من صداع شديد إلى شديد جدًا أثناء عدوى أوميكرون، والصداع هو عرض متكرر لـ كورونا، قد يكون من الأعراض العرضية وعادة ما يتطور في وقت مبكر من مسار المرض، يصف معظم المرضى صداعًا مع شدة شديدة.

آلام العضلات



تم الإبلاغ عن آلام الجسم وآلام العضلات في غالبية حالات COVID خلال الموجة الثالثة، لوحظ ألم جسدي مصحوب بألم شديد في الجزء السفلي من الجسم لدى المرضى بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم. "يعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص مصابين بـ COVID-19 من آلام عضلية غير عادية. وهي أكثر شيوعًا بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 65 عامًا .

احتقان بالأنف أو غثيان



يُقال إنه أكثر الأعراض شيوعًا خلال المرحلة المبكرة من العدوى ، وقد لوحظ الغثيان عند الأشخاص الذين تم تلقيحهم أيضًا، وقد شعر الأشخاص الذين أصيبوا مرة أخرى بفيروس كورونا بعد إصابتهم في الموجات السابقة بالغثيان. كان الغثيان أمرًا شائعًا في الموجتين الأولى والثانية من كورونا أيضًا.