رغم سعره إلا أن فوائده كثيرة.. تعرف على أهمية الأفوكادو لجسمك

فاطمة ياسر

فاكهة الأفوكادو تعد من أهم الفواكه في رحلة التخلص من الوزن الزائد، والسبب أنها تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة، وأيضا تساهم في ارتفاع نسبة حرق الدهون، وليست هذه فقط فوائده بل هو يحتوي علي فيتامينات مهمة للصحة العامة.

ووفقًا للتقرير المنشور عبر موقع "WEBMED" الطبي، سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول فاكهة الأفوكادو، ومنها:

-يزيد من شعور بالشبع لفترات زمنية طويلة، والسبب غناه بالألياف المهمة للجسم.

-يساعد علي تنظيم حركة الأمعاء والحد من الإصابة بالإمساك أو الإسهال.

يرجع احتوائه علي نسبة عالية من البروتين، إلى إمداد الجسم بالحديد وتقوية صحة العظام بالجسم، وأيضا يساهم في عملية التخلص من الوزن الزائد لأن البروتين يبطيء هضم الطعام بسرعة.

-يمد الجسم بالطاقة الحيوية والنشاط، والسبب أنه يحتوي نسبة عالية من الكربوهيدرات المسئولة عن ذلك.

-يسهل حرق الدهون في الجسم، ويمتعك بوزن مثالي.

-الأفوكادو يعد من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، ولذا تناولك لها يقي من الإصابة بأمراض تصلب الشرايين وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.