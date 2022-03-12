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تفاصيل وجدول الامتحان التدريبى لطلاب أولى ثانوى × 12 معلومة

السبت، 12 مارس 2022 10:00 ص
تفاصيل وجدول الامتحان التدريبى لطلاب أولى ثانوى × 12 معلومة التابلت
كتب ـ محمود طه حسين

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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحان تدريبى لطلاب أولى ثانوى، ونرصد في التقرير التالى تفاصيل ومواعيد الامتحانات في النقاط التالية:

ـ هدف الامتحان تدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية.

ـ يبدأ تدريب الطلاب اعتباراً من يوم الأحد 2022/3/20.

- يتم عقد التدريب داخل المدرسة وإتاحته طوال اليوم الدراسي.

ـ تتولى المديريات التعليمية (والإدارات التعليمية التابعة لها) وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

ـ بدأت الوزارة في إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتباراً من الخميس الماضى.

ـ الأحد 20 مارس 2022 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ـ الإثنين 21 مارس 2022 مادة الفيزياء لمدة ساعة واحدة.

ـ الثلاثاء 22 مارس 2022 مادة التاريخ (ساعة واحدة).

ـ المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

ـ يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

ـ  تتضمن الأسئلة النوعيات المقالية والموضوعية.

ـ يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات، وتوفير القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية.

 


التربية والتعليم

امتحان تدريبى لاولى ثانوى

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اخبار مصر

جدول الامتحان التدريبى لاولى ثانوى

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