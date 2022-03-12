تعرف على اضطرابات الأكل الشائعة وآثارها السلبية على الجسم

كتبت ميرفت رشاد

على الرغم من أننا نتحدث كثيرًا عن النظم الغذائية والعادات الصحية ، فإننا غالبًا ما نتجاهل موضوع اضطرابات الأكل، أثناء مراقبة الطعام الذي نتناوله ، يمكن أن تكون العادات الغذائية جزءًا من اضطرابات الأكل، ولا يتعلق الأمر دائمًا بالوجبات السريعة، يمكن أن تدفع صورة الجسم السلبية ، والتوتر ، والاكتئاب، والقلق ، وعبء العمل ، والأسباب الأخرى المتعلقة بنمط الحياة ، الشخص نحو عادة الأكل غير الصحية ، وفى السطور القادمة سنوضح قائمة باضطرابات الأكل وكيفية تأثيرها على التمثيل الغذائي في الجسم، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

فقدان الشهية العصبي:

بسبب الخوف من زيادة الوزن ، يبدأ الشخص في تناول كميات أقل من الطعام ، مما يؤدي إلى فقدان الشهية، غالبًا ما تؤدي هذه الحالة إلى نحافة الجسم بشكل خطير، ونقص التغذية السليمة يؤثر على العمليات الفسيولوجية المختلفة للشخص، غالبًا ما تؤدي الصورة السلبية للجسم فيصبح أقل من الوزن الطبيعي وانخفاض مستويات الطاقة هي الآثار السلبية لفقدان الشهية.

الأكل بشراهة:

يميل الشخص إلى الإفراط في تناول الطعام مما يؤدي إلى زيادة الوزنن يمكن أن يؤدي تناول السعرات الحرارية الزائدة إلى حالات صحية خطيرة أخرى.

الشره المرضي العصبي:

من المؤكد أن الإفراط في تناول الطعام يمثل مشكلة عندما يتعلق الأمر باتباع نظام غذائي يومي، لكن الشره المرضي هو حالة يحاول فيها الشخص التعويض عن ميول الإفراط في الأكل، غالبًا ما تؤدي هذه الرغبة في موازنة آثار تناول الكثير من الطعام إلى خطوات جذرية نتيجة للشره المرضي ، قد يحاول الشخص التقيؤ أكثر من مرة وعن طيب خاطر، يمكن دفع الأشخاص إلى تناول حبوب إنقاص الوزن أو ممارسة تمارين ثقيلة غير ضرورية.

اضطرابات التغذية المحددة (OSFED):

تحدث هذه الحالة عندما يظهر الشخص أعراض اضطراب الأكل ولكنه لا يستوفي جميع معايير فقدان الشهية العصبي أو اضطراب الأكل بنهم أو الشره المرضي، في اضطراب التقيؤ ، يعاني الشخص من القيء المستحث باستخدام المسهلات ومدرات البول للتحكم في الوزن والقيام بممارسة الرياضة بشكل مفرط، متلازمة الأكل الليلي جزء من OSFED في هذه الحالة ، يعاني الشخص من نوبات من الشراهة عند تناول الطعام، غالبًا ما تكون التقلبات المزاجية الشديدة نتيجة لهذه الحالة.