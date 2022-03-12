تجارة حلوان تطلق برنامجا للتحليل المالى كمشروع تخرج لربط الطلاب بسوق العمل

كتب ـ محمد صبحى

قالت الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة بجامعة حلوان ، إنه تم إطلاق برنامج تفاعلى كمشروع تخرج لطلاب الفرقة الرابعة برنامج التحليل الاقتصادى والمالى ، وربطه بشكل تفاعلى ويرتبط بالتحليل المالى بالنسبة للشركات والشركات العاملة بالبورصة .

وأوضحت الدكتورة أمانى فاخر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من المشروع مواكبة سوق العمل بشكل تفاعلى بين الشركات والكلية والخريجين، كجزء من بروتوكول تعاون، موضحة أن مشروع التخرج فى البداية كان عبارة عن بحث ومع إطلاق مشروع التخرج يتم بشكل تفاعلى واستخدام كل المهارات الاكاديمية التي اكتسبها الطلاب خلال التخصص، مشيرة إلى أن الطلاب يقدمون عرفا بالتعاون مع الشركات المالية والعاملة فى الأوراق المالية.

وتابعت عميد تجارة حلوان ، أن مشروع التخرج عليه درجات تقييم تقدر بحوالي 200 درجة ويتم احتسابها على المجموع النهائي بالنسبة لطلاب الفرقة الرابعة بالكلية .

ولفتت الدكتورة أمانى فاخر، أنه تم إعداد وتجهيز دليل إلكترونى لطلاب الفرقة الرابعة لفهم ابعاد برنامج التحليل الاقتصادى والمالى لأى شركة.