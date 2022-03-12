"المهندسين" تعلن نتائج انتخابات النقيب العام غدا السادسة مساء

كتب: محمد الأحمدى

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، عقد مؤتمر صحفى غدا الأحد السادسة مساءً، لإعلان نتائج انتخابات النقيب العام، والتى تنافس عليها المهندس هانى ضاحى والمهندس طارق النبراوى.

وكان ماراثون الانتخابات مستمرا لمدة 3 أسابيع، وشهد انتخاب رؤساء ومجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية بالنقابة العامة ممن مضى علىانتخابهم 4 سنوات، وأيضا انتخاب الأعضاء المكملين للشُعب الهندسية السبعة، فيما لم يتم حسم انتخاب النقيب العام من الجولة الأولى، لعدم حصول أيا من المرشحينعلى أكثر من 50% من الأصوات.

وكان المستشار طارق بدر رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المهندسين بالقاهرة، قال إن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم منذ بداية اليوم وحتى الآن، مؤكداً على أنهلميتم رصد أى تجاوزات داخل حتى الآن.

ومن جانبه أكد المستشار محمد عبد الجليل، نائب رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المهندسين، أن تغيير رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المستشار جمال قابيل أمر إدارى يرجع لتنظيم العملية الانتخابية من جانب النيابة الإدارية.