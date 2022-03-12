الرعاية الصحية: "فايد التخصصى" أول مستشفى للجراحات الدقيقة بالإسماعيلية

كتب ـ وليد عبد السلام

رافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، في الجولة التفقدية لمستشفى فايد التخصصي، أحد مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الجولة شملت تفقد أعمال التطويرات والتجهيزات الجارية بالمستشفى، إضافة إلى تفقد أقسام الحضانات، عمليات النساء، العمليات الكبرى، الرعايات، القسم الداخلي، الغسيل الكلوي، واستطلاع آراء المواطنين حول الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى، وكذلك مراجعة توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية والمخزون الاستراتيجي لهما، للتأكد من توافر أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أهمية مستشفى فايد التخصصي لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أن المستشفى ستكون أول مستشفى للجراحات الدقيقة والمتخصصة بالمحافظة.

وأضاف، أن المستشفى تبلغ مساحتها 4,498 ألف متر مربع، وأنها تتكون من المبنى الرئيسي وملحق به دور أرضي ودورين علويين، إضافة إلى المبنى الجديد والذي يضم دور أرضي وثلاثة أدوار علوية.

وتابع، أنه ستبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى أكثر من 120 سريرا منها "12 للاستقبال والطوارئ، 44 لغرف الإقامة، 3 للعزل، 4 للغرف الفندقية، 7 للعناية المركزة، 5 للرعاية المتوسطة، 10 للإفاقة، 12 للحضانات، 5 لتعقيم حضانات ومخزن حضانات معقمة"، بالإضافة إلى 14 عيادة خارجية، 4 غرف للعمليات، 2 غرفة للولادة الطبيعية، 20 كرسي وسرير للغسيل الكُلوي.

واستكمل، أنه ستضم المستشفى 4 أجنحة مختلفة "الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، الأشعة، الغسيل الكُلوي"، بالإضافة إلى 7 أقسام "إقامة المرضى، الإدارة، المعامل، العناية المركزة والمتوسطة، العمليات، الحضانات، الإجتماعات"، إلى جانب غرف المغسلة والتعقيم.

ولفت، إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (546) لسنة 2022 بنقل تبعية المستشفى إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في إطار تطبيق التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، إنما يعكس ثقة الدولة في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات تشغيل المنظومة، وقدرتها على تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين بجودة عالمية.

وأكد السبكي، أن التأمين الصحي الشامل أكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، والذي تتبناه الدولة تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة، ومبدأ الحق في الصحة بأحقية كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة، وذلك بالتزامن مع إطلاق الجمهورية الجديدة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن تطبيق المنظومة بالإسماعيلية وما تشهده من إنجازات على أرض الواقع، يؤكد نجاحها في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة على أعلى مستوى من معايير الجودة للمواطنين.

فيما وجه أعضاء مجلس النواب، الشكر لهيئة الرعاية الصحية ولرئيس هيئة الرعاية الصحية، على الجهد المبذول من الهيئة وكوادرها الطبية والإدارية المتميزة لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لأبناء محافظة الإسماعيلية.

جدير بالذكر، أن محافظة (الإسماعيلية) هي ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تضم محافظة (بورسعيد) وانطلقت بها المنظومة يوليو 2019، ومحافظتي (الأقصر، جنوب سيناء) واللذان انطلقت المنظومة بهما مع محافظة الإسماعيلية فبراير 2021، إضافة إلى محافظتي (أسوان، السويس) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة