"إزاى تستقبل مرتبك على المحفظة الإلكترونية للموبايل".. اعرف التفاصيل

أصبحت استخدامات الهاتف المحمول، أكثر من مجرد إجراء المكالمات والتواصل بين المواطنين، وفتحت المحفظة الإلكترونية استخدام الموبايل فى تقديم خدمات جديدة منها استقبال المرتب وحافز العمل على المحفظة الإلكترونية للموبايل من خلال 3 خطوات وهي:

1- قم بالتوجه إلى فرع شركة المحمول وفتح محفظة إلكترونية.

2- قم بالتنسيق مع شركتك للحصول على المرتب أو الحافز على محفظتك الإلكترونية.

3- سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة لتأكيد تحويل قيمة المرتب أو الحافز على المحفظة الإلكترونية الخاصة به والتوجه للصرف من أى من القنوات المتاحة (فروع شركات المحمول، فروع مقدمى الخدمة مثل فورى وأمان، ماكينات الصراف الآلي).

تتيح خدمة المحفظة الإلكترونية على المحمول لمستخدمى المحمول فتح محفظة إلكترونية على خط الهاتف المحمول المسجل باسمك (حساب للهاتف المحمول)، إجراء معاملات مالية إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول (باستخدام الـUSSD أو التطبيق للهواتف الذكية) ومنافذ تقديم الخدمة مما يوفر عليك الوقت والنفقات والمجهود مع ضمان الخصوصية والسرية وحماية لك ولأموالك وذلك كله فى أى وقت ومن أى مكان من خلال الهاتف المحمول.

يمكن الاشتراك مجانًا فى الخدمة وفتح محفظة إلكترونية بالتوجه بهاتفك المحمول لأحد أفرع شركات المحمول أو البنوك، ويقوم الموظف بالاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومى السارية، املأ العقد ببياناتك، واحرص على قراءة العقد بعناية ومعرفة شروط وأحكام وقواعد الخدمة قبل التوقيع.

يذكر أن عدد مشتركى الهاتف المحمول فى مصر بلغوا 101.34 مليون مشترك بنهاية شهر أكتوبر عام 2021 مقابل 95.89 مليون مشترك خلال الشهر المماثل من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 5.68%، ومقارنة مع 101.02 مليون مشترك فى نهاية سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهرى 0.32%، وبلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول 98.04% خلال شهر أكتوبر من عام 2021، مقابل 94.47% خلال الشهر نفسه من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 3.57%، ومقارنةً مع 97.87% خلال شهر سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهرى 0.17%.