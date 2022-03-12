أندرية زكى: مصر شهدت تحركات جادة فى دعم الاستثمار وكسبت ثقة المؤسسات الدولية

كتب: محمد الأحمدى

قال الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر إن الطائفة تعمل على تحقيق نمو اقتصادى قائم على المعرفة والتحول الرقمى وزيادة معدلات التشغيل وتعزيز بيئة الأعمال، مؤكدا أن مصر شهدت تحركات جادة فى دعم الاستثمار حيث تتمتع بالعديد من المميزات الجغرافية التى تؤهلها لذلك، حيث تعمل على التعاون مع المستثمرللنهوض بهذا المجال.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الدولي لدعم ريادة الأعمال في مصر والاقتصاديات النامية برعاية الطائفة الإنجيلية بمصر، وحضور نخبة من رجال الاعمال والمستثمرين المصريين إن الإصلاح الاقتصادى والبيئة التحتية التى تقوم بها الدولة المصرية وإنشاء بنية تكنولوجية والتحول الرقمى والعمل على وجود مناخ تشجيعى للاستثمار كلها خطوات حقيقية للاستفادة من مؤهلات مصر فى دعم وتشجيع الاستثمار وتنمية المجتمع والنهوض الاقتصادى حيث تسير جنبا إلى جنب مع الاستثمار فى رأس المال البشرى.

وتابع أن هذه الخطوات ساهمت فى تحقيق الدولة لتشجيع الاستثمار رغم هذه الظروف وانعكس فى اكتساب مصر ثقة كبرى من المؤسسات الدولية التى اشادت بها خلالالأعوام السابقة، حيث تتناغم هذه الإجراءات مع المجتمع المدنى خاصة بعد إعلان الرئيس السيسى عام 2022 عام المجتمع المدنى.

وأوضح أن الدولة المصرية تمضى فى طريق التطوير والاصلاح الاقتصادى فى خطط طموحة للشراكة مع المجتمع المدنى لدفع عجلة الاقتصاد للأمام فى مجال الاستثمار،مؤكدا أن يشكر رجال الأعمال لتشجيع الاستثمار فى مصر وأفريقيا موضحا أن الاستثمار ليس مجرد فعل اقتصادى لكنها عملية ترتبط بالتطور السياسى للمجتمع.

ويعتبر أبرز رجال أعمال الدول المشاركة فى المؤتمر انجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، ايرلندا، البرازيل، كينيا، غانا، باكستان، أوغندا، المكسيك، الكونغو، مانغوليا، جنوب افريقيا.