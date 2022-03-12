أكاديمية البحث العلمى تعلن فتح باب التقدم لحاضنة المركز الإقليمى بسوهاج

كتب ــ محمد صبحى

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا صباح اليوم عن فتح باب التقدم للدورة الثانية للحاضنة التكنولوجية "حاضنة المركز الإقليمي لجنوب الصعيد بسوهاج"، ومقرها مركز تنمية إقليم جنوب الصعيد بجزيرة قرامان بمحافظة سوهاج التابع للأكاديمية، وهى إحدي الحاضنات التابعة للبرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والممول من الأكاديمية، وذلك بالتعاون مع كلية التجارة جامعة سوهاج، حيث سيتم تلقي طلبات التقديم اعتباراً من 15مارس 2022 وحتي 31 مارس2022 من خلال الرابط

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevPAk_lluTjeAnIlVZlF9Lz6U_uanR_tv7SnSDFneN1WiXCA/viewform?

وأوضح بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، أنه سوف تقوم الحاضنة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسوهاج - في اطار بروتوكول تعاون بين الأكاديمية والجهاز- في عمل مجموعة من التدريبات خلال الفترة القادمة ومنها "حدد فكرة مشروعك" و"ابدأ مشروعك"؛ بغرض مساعدة اصحاب الأفكار والراغبين في التقدم للاحتضان علي اكتساب المهارات والخبرات اللازمة.

جدير بالذكر، أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بأصحاب الهمم تستهدف الحاضنة احتضان أحد الفرق من ذوي الهمم ممن لديهم فكرة قابلة للتطبيق، أو أحد الفرق من أصحاب الأفكار التي تخدم أصحاب الهمم شرط قابليتها للتطبيق وأن تخدم قطاع عريض من أصحاب الهمم.

وتابعت أكاديمية البحث العلمى، أن الهدف من البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية بالأكاديمية هو احتضان رواد الأعمال التكنولوجيين والمبتكرين وتقديم الدعم المادى والفنى والتدريب ودراسات الجدوى والتسجيل؛ لتمكين المبتكر من الوصول بفكرته إلي شركة تكنولوجية ناجحة، وسُتعرض الأفكار المتقدمة علي لجان تحكيم متخصصة وستحصل الأفكار المتميزة على منحة احتضان من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تصل إلي 200 ألف جنيه للشركة الواحدة خلال فترة الاحتضان بالإضافة إلي الدعم الفنى واللوجيستي.

ولفتت إلى أن حاضنة المركز الإقليمي لجنوب الصعيد بسوهاج نجحت منذ إنشائها فى تدريب عدد من الطلاب والخريجين ورواد الأعمال في محافظات عدد من معسكرات توليد الأفكار والأيام التعريفية وورش العمل في مجالات إعداد نماذج وخطط الأعمال وتحويل الفكرة إلى نموذج أولي وخطوات تسجيل الشركات من خلال خبراء متخصصين في هذه المجالات.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمود صقر، أن الدور الكبير الذي تقوم به الأكاديمية في دعم المجتمع العلمي في نشر ودعم ثقافة الابتكار والإبداع في كل ربوع الجهورية لا يتحقق إلا من خلال الشراكة مع مختلف المؤسسات والجهات العلمية والأكاديمية والبحثية وعلى رأسهم الجامعات المصرية ولذلك كانت الشراكة مع جامعة سوهاج؛ لتحقيق الأهداف المشتركة للجهتين .

وأضاف، أن برنامج الحاضنات التكنولوجية "انطلاق" أصبح يغطي معظم الأقاليم المصرية والتخصصات التكنولوجية، ويهدف برنامج "انطلاق" إلي التوسع في جميع أنحاء مصر لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في مختلف المجالات وخلق بيئة للتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين والتوجيه عن طريق برنامج مكثف مدته من ستة أشهر لسنة وهي فترة الاحتضان، تخضع من خلاله الشركات الناشئة التي يتم تأهيلها لتدريب مكثف يتركز حول تطوير نموذج العمل التجاري، وبناء قاعدة بيانات للعملاء وخطة التسويق وتصميم العلامة التجارية والتخطيط المالي للشركة، بالإضافة إلى إتاحة فرصة للتواصل مع أكثر من 100 من المتخصصين في التوجيه، حيث بدأت أكاديمية البحث العلمي برنامجاً طموحاً وهو البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" منذ عام 2016 وذلك كخطوة فعالة لتحقيق إحدى أهداف الدولة في استراتيجية العلوم والتكنولوجيا2030 وهي "تهيئة بيئة مشجعة وداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار"، وتطبيق مخرجات البحث العلمي وتعميق التصنيع المحلى.