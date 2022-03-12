أسعار العملات العربية والأجنبية فى مصر اليوم السبت

كتب - إسلام سعيد

حققت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، استقرار ملحوظ أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر لعدم وجود تعاملات للأجازة الأسبوعية، حيث استقر سعر الدولار الأمريكى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وثبت ايضا سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.55 جنيه للشراء، و 51.85 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 49.50 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 17.26 للشراء، 17.43 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 16.03 للشراء، 17.26 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 20.55 جنيه للشراء، 20.75 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 20.46 جنيه للشراء، 20.66 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.55 جنيه للشراء، و 51.85 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 49.50 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى