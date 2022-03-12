أسعار الذهب اليوم فى مصر.. 6 جنيهات ارتفاعا بختام تداولات الأسبوع

كتب - إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب بختام تداولات هذا الأسبوع ارتفاعا ملحوظا بحوالي 6 جنيهات ليغلق الذهب على مستويات 1987 دولارا، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار الذهب الأسبوع المنقضي لمستويات هي الأعلى تقريبًا في 21 حيث وصلت الأونصة 2070 دولارا في بعض جلسات التداول، مع اشتداد الحرب الروسية الأوكرانية وعدم وجود بوادر لحل النزاع.

أسعار الذهب في مصر، تأثرت بصورة واضحة خلال الأيام الماضية، بعدد من المتغيرات لعل أبرزها الأحداث الاقتصادية العالمية وموجات التضخم الناتجة عن تضرر التوريد وحركة التجارة العالمية، وذلك مع الحرب الروسية الأوكرانية، وتوقف الامدادات من الدولتين، وهذا ما تسبب في موجة هلع لدى المستثمرين الأمر الذي رفع الطلب على الملاذات الآمنة.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 759 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 886 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 1012جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 7088 جنيها.

أونصة الذهب 1987 دولارا.

أسعار الذهب أمس



أسعار الذهب كانت تدور في فلك 880 إلى 882 جنيها في معاملات أمس الجمعة، لكن مع اتجاه السوق للإغلاق على زيادة نسبية قياساً على الأسعار الصباحية، بدأت الأسعار في الصعود لتستقر عند مستويات 886 جنيها للجرام، بارتفاع قدره 6 جنيهات.

أسعار الذهب في مصر على مدار الأسبوع



شهدنا على مدار هذا الأسبوع تطورات عديدة وتحرك مستمرة في الذهب بين الصعود والهبوط، وذلك بسبب الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها البورصات العالمية خلال الأيام الماضية، حيث صعدت أونصة الذهب لمستويات تجاوزت 2070 دولار، الأمر الذي دفع الذهب في مصر للوصول لمستويات 900 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك لوقت قصير في بعض جلسات التداول، لكن الأسعار أخذت طريقها للتراجع بعد امتصاص الأسواق صدمة قرار حظر النفط الروسي.

أسعار الذهب سجلت مستويات هي الأعلى من 21 شهر بسبب التوترات الروسية الأوكرانية، والتصعيد المستمر من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، الأمر الذي تسبب في ضرر حركة التجارة العالمية، وأثر على أسعار الأسهم والشركات ورفع الطلب على عملات الملاذات الأمنة والذهب.