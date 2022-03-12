اليوم السابع
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أسعار الخضار فى الأسواق.. استقرار ملحوظ مع توافر المعروض

السبت، 12 مارس 2022 08:00 ص
أسعار الخضار فى الأسواق.. استقرار ملحوظ مع توافر المعروض طماطم - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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كشفت شعبة الخضروات والفاكهة، عن استقرار ملحوظ فى الأسعار اليوم وبلغ سعر الطماطم 2.25 إلى 4 جنيهات للجملة فى سوق العبور، والبطاطس 2 إلى 4 جنيهات، والبصل 1.5 إلى 2.75 جنيه، والكوسة 3 إلى 5 جنيهات.

 

وبحسب موقع سوق العبور، سجل الجزر 3.25 جنيه، والباذنجان البلدى 5 إلى 8.5 جنيه، والباذنجان الرومى 5 إلى 7.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل الرومى 8 إلى 11 جنيها، والفلفل الصوب 7 جنيهات، والفلفل الحامى 8 لـ 12 جنيها، والفلفل الألوان 14 إلى 20 جنيها.

 

الملوخية 4 إلى 6 جنيهات والخيار 5 إلى 8 جنيهات، والخيار البلدى 4 إلى 5.5 جنيه، البسلة 4 إلى 7 جنيهات والسبانج 4 إلى 6 جنيهات، والقلقاس 3 إلى 6 جنيهات، البطاطا 1.5 إلى 3.5 جنيهات، الثوم 4 إلى 7 جنيهات فى الجملة.

 

كافة الأسعار المرصودة فى سياق هذه السطور غير مضاف عليها التكاليف الخاصة بنقل البضائع، وكذلك مكاسب وأرباح التجار، الأمر الذى يجعل الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، فى حين أعلنت شعبة الخضروات توافر معروض كبير بالسوق.


أسعار الخضار

أسعار البطاطس

الكوسة

اخبار الاقتصاد

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