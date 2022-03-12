اليوم السابع
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أسعار البقوليات اليوم.. الغرفة التجارية تكشف تطورات حركة السوق

السبت، 12 مارس 2022 05:00 ص
أسعار البقوليات اليوم.. الغرفة التجارية تكشف تطورات حركة السوق فول - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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أعلنت شعبة الحاصلات الزراعية، توافر كافة البقوليات وبكميات تكفي احتياجات السوق بل تزيد، وذلك في ظل تأمين احتياطات كبيرة جرى توفيرها في مراحل زمنية سابقة لأزمة الحرب في أوكرانيا، كما أن هناك أسواقا بديلة للاستيراد لأي سوق يصعب الاستيراد منه.

 

وكشف تقرير رسمي للشعبة، أن كيلو الفول البلدى في الأسواق يسجل سعر 16 جنيهًا ، والفول المستورد 12 جنيهًا ، والفاصوليا واللوبيا 22 جنيهًا ، والمكرونة 14 جنيهًا ، والعدس الاصفر وأبو جبه 24 جنيهًا.

 

هذه الأسعار قد تشهد بعض التغيرات الطفيفة من سوق إلى آخر وذلك وفق الهوامش الربحية التي يضيفها التجار في المناطق التجارية المختلفة.

 

كانت الشعبة أعلنت مطلع هذا الأسبوع، أن أسعار الفول البلدي والمستورد تراجعت بقيمة ألفي جنيه للطن بالأسواق، على الرغم من زيادة الطلب خلال الفترة الحالية.


أسعار البقوليات

حاصلات زراعية

اخبار الاقتصاد

فول بلدى

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