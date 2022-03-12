أستاذ اقتصاد بلندن: ارتفاع معدلات النمو فى مصر بفضل جهود صانع القرار

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد في لندن، إن الأزمات الأخيرة التي عصفت بالعالم من جائحة كورونا وزيادة التضخم والحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية، غيرت أوليات العالم، ودفعت الجميع للحديث عن ضرورة تأجيل ديون الدول الفقيرة وتقديم مساعدات طارئة لها بالإضافة إلى دعم الاقتصادات المنهارة في إفريقيا.

وأضاف "قلاوون"، خلال لقاء له عبر البث المباشر، ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي عبر قناة "dmc"، أن زيادة معدلات النمو في مصر جاء بعد جهود ممتدة لخمس سنوات من صانع القرار المصرى من بنية تحتية والتوسع في اكتشافات الغاز والمشروعات الكبرى في البنية التحتية، وتابع:"وهذه نقط مضيئة في الوقت الذى يشهد فيه العالم تراجعاً في معدلات النمو..مصر تشد معها دول أخرى".

وأشار "قلاوون"، إلى أنه قبل الحرب الروسية الأوكرانية كان العالم يشهد استقرار في الحبوب والغلال، ولكن الآن وبسبب عدم خروج ملايين الأطنان من الحبوب من كلتا البلدين هناك أزمة بسبب توقف هذه الشحنات، وتابع:"هناك توقعات بزيادة نسب التضخم العالمى بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية".