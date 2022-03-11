هل لديك مشاكل فى الجهاز الهضمى؟.. كيف يمكن أن تساعد الكمثرى فى علاجها؟

كتبت فاطمة خليل

الكمثرى هي واحدة من الفواكه الغنية بالفوائد الصحية، وتمتلئ الكمثرى بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة والقيم الغذائية الأخرى التي تزود جسمك بالعناصر الغذائية التي يحتاجها بشدة سيضمن تضمين الكمثرى في نظامك الغذائي تزويد جسمك بالعديد من الفوائد الصحية التي تتراوح من الهضم الجيد وإدارة الوزن وتعزيز صحة القلب، في هذا التقرير نتعرف على الفوائد الصحية للكمثرى، بحسب موقع "health".

الكمثرى مصدر للعديد من العناصر الغذائية بما في ذلك الألياف وفيتامين سي والبوتاسيوم، إلى جانب ذلك ، فهي تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية النباتية ، وخاصة مضادات الأكسدة والكمثرى فاكهة حلوة وغنية بالعناصر الغذائية مع فوائد صحية مختلفة.

الفوائد الصحية للكمثرى



1. تحسن صحة القناة الهضمية



الألياف تعمل ببراعة على الهضم وتساعد أيضًا في تحسين مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى مثل الإمساك.

وأظهرت الكمثرى فوائد عديدة لتحسين مشاكل الجهاز الهضمي لأنها تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تسمى البكتين ، والتي تغذي بكتيريا الأمعاء وتحسن صحة الأمعاء لذلك ، من أجل هضم أفضل تناول الكمثرى بانتظام.

2. تحارب الالتهابات



الكمثرى مصدر غني بمضادات الأكسدة الفلافونويدية، والتي تساعد على محاربة الالتهابات والحماية من أمراض معينة.

3. قد تعزز صحة القلب



الكمثرى مفيدة لصحة قلبك أيضًا وتلعب الألياف الموجودة في الكمثرى دورًا في خفض ضغط الدم والكوليسترول، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي الكمثرى على عناصر غذائية أخرى مفيدة للقلب مثل فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

4. تساعد في التخفيف من التهاب المفاصل والصداع



يمكن أن تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في الكمثرى في علاج التهاب المفاصل والصداع أيضًا والسبب الرئيسي للألم في مثل هذه الظروف هو الالتهاب.

والفلافونويدات الموجودة في الكمثرى تحارب الالتهاب بشكل فعال وتقلل من خطر الالتهاب ، وبالتالي تحسن كلتا الحالتين.

5. تحارب الجذور الحرة



كونها مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة مثل فيتامين C و K والنحاس ، تساعد الكمثرى على حماية الخلايا من تلف الجذور الحرة.

6. وجبة خفيفة صحية



الكمثرى منخفضة في السعرات الحرارية ونسبة عالية من الماء والألياف مما يجعلها أفضل خيار لتناول الوجبات الخفيفة للذين يسعون إلى انقاص الوزن.

هل يمكن أن تساعد الكمثرى في إدارة مرض السكري؟



الكمثرى مصدر جيد للألياف ولها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم وبالتالي لا ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة كبيرة. يمكن لأي شخص مصاب بداء السكري أن يأكل الكمثرى بكميات معتدلة مع اتباع نظام غذائي صحي.