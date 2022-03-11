لمرضى الكلى.. أطعمة ممنوعة وأخرى مسموحة للحفاظ على صحتك

فاطمة ياسر

أمراض الكلى تعد من أخطر الأمراض التي يصاب بها، والسبب الأساسي فيالإصابة هو القيام بعادات خاطئة مسببة لزيادة فرص المضاعفات وأبرزها الفشل الكلوي والتعرض للغسيل الكلوي، وهنا يزداد فرص الوفاة.

ومما لاشك فيه أن الإهتمام بالغذاء الصحي المتوازن يعد من الحيل الجيدة للحفاظ علي صحة الكلي، وهذا ما قدمه التقرير المنشور عبر " نوفوستي " ، حيث أعلنت الدكتورة أنتونينا ستارودوبوفا، كبيرة خبراء التغذية في وزارة الصحة بمدينة موسكو.

أكدت الطبيبة، أن النظام الغذائي لمن يعاني من أمراض الكلى يجب أن يكون متوازنا ومتنوعا، ولذا عليهم تناولوا من 5إلي 6 وجبات علي مدار اليوم، وتكون غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

وأضافت أنتونينا، أن التغذية الجيدة لها دور كبير في تقليل فرص تعرض مرضي الكلي للخطر، كزيادة فرص الإصابة بمرض السكر، ارتفاع ضغط الدم، اضرابات في استقلاب الفسفور والكالسيوم.

ولذا حثت الطبيبة، مرضي الكلي علي تناول البروتين بنسب قليلة ويكون مسلوق ، ومنتجات الحليب خالية الدسم، وأيضا من الضروري تقليل استهلاك الملح والأطعمة الغنية به، كالمخللات واللحوم المصنعة.

وأضافت أنه من ضروري علي مريض الكلي حساب السعرات الحرارية التي يتناولها علي مدار اليوم، وفي نفس الوقت من الضروري تناول كميات قليلة من الطعام ولكن لعدة مرات علي مدار اليوم، أي من 5 إلي 6 وجبات، والإكثار من تناول الفواكه والخضروات كالبطاطس والجزر والكوسا والبنجر، والفاح والكمثري.

مع توخي الحذر والبعد عن تناول الأطعمة المسببة للانتفاخات كالبقوليات، وأيضا تجنب الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، والأطعمة الغنية بالفوسفات لأنها تزيد من فرص تعرض مرضي الكلي لمشاكل في القلب والأوعية الدموية، ومنها الأجبان الصلبة والكبد والكلي والسردين والمكسرات وصفار البيض، والمشروبات الغازية .